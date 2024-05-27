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Avustralya'da kuş gibi alarmı: 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avustralya&#039;da kuş gibi alarmı: 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek
Avustralya, Kuş Gribi, Tavuk Çiftliği, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

H5N1 olarak adlandırılan ve özellikle kuşlar arasında yaygın olan kuş gribi, Avustralya'da ilk kez bir insana bulaşmıştı. Son olarak Avustralya'nın Victoria eyaletinde kuş gribi belirlenen iki çiftlikteki 500 binden fazla tavuğun bir hafta içinde itlaf edileceği kaydedildi.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Meredith ve Terang kasabalarındaki tavuk çiftliklerinin sahibi Bradley McAuliffe, ilk ölüm vakalarını geçen hafta fark ederek Victoria Tarım Bakanlığıyla iletişime geçti.

BİR HAFTA İÇİNDE İTLAF EDİLECEK

McAuliffe, kuş gribi vakalarının ilk olarak Meredith kasabasındaki çiftliğinde, ardından da Terang kasabasındakinde görüldüğünü, iki çiftliğinin karantina altına alındığını ve 500 binden fazla tavuğun bir hafta içinde itlaf edileceğini belirtti.

İki çiftliğinde kuş gribi virüsünün farklı türlerinin tespit edildiğini anlatan McAuliffe, yakın zamanda H7N3 ve H7N9 virüslerinin çiftliklerinde ortaya çıkmasından dolayı şaşkın olduklarını kaydetti.

McAuliffe, büyük süpermarketlere ve Victoria'nın güneybatısındaki yerel işletmelere yumurta tedarik ettiklerini belirterek, "Bu (tavukların itlafı), üretimimizde ve işimizde 18-24 aylık büyük bir boşluk oluşturdu." ifadesini kullandı.

İLK KEZ İNSANDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Victoria Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs'ta Hindistan seyahati sonrası hastalanan bir çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 22 Mayıs itibarıyla Victoria menşeli veya transit olarak bu bölgeden geçen tavuk ürünlerinin ithalatına kuş gribi nedeniyle kısıtlamalar getirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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