Avustralya'da ilk! Hindistan'dan dönen bir çocukta kuş gribi tespit edildi

Hindistan seyahatinden Avustralya'ya dönen bir çocukta kuş gribi (H1N1) tespit edildi. Bununla birlikte Avustralya'da ilk kez bir insanda kuş gribine rastlanmış oldu.

H5N1 olarak adlandırılan ve özellikle kuşlar arasında yaygın olan kuş gribi, Avustralya'da ilk kez bir insana bulaştı.

Victoria Sağlık Bakanlığı, Hindistan seyahatinden dönen ve hastalanan bir çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü, çocuğun ciddi bir enfeksiyon atlattığını ve tamamen iyileştiğini belirtti.

Sözcü, çocukla temas eden kişilerde kuş gribi vakası görülmediğini açıkladı.

H5N1 NEDİR?

H5N1, kuş gribi olarak da bilinen ve insanlara bulaşabilen bir influenza virüsüdür. Bu virüs genellikle kuşlarda bulunur ancak nadir durumlarda insanlara da bulaşabilir.

H5N1, insanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir ve bazen ölümcül olabilir. Bu virüs, özellikle kuşlarla temas halinde olan kişilerde veya enfekte kuşların bulunduğu bölgelerde risk oluşturur.

DSÖ'nün verilerine göre, 2003'ten bu yana kuş gribi tespit edilen 864 kişiden 456'sı (yüzde 52'si) hayatını kaybetti.