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Aynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi

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Aynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi
Başlık ResmiAynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD’nin Florida eyaletinde 10 yıl önce yaşlı adam maskesi takarak banka soymakla suçlanan 40 yaşındaki David Sartin Jr., 10 yıl sonra aynı yöntemle iki bankayı daha hedef aldı. Daha önce beş banka soygunu nedeniyle hapis yatan Sartin, son soygunların ardından federal yetkililer tarafından yakalandı.

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ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan David Sartin Jr., yaşlı adam görünümü veren protez maske takarak iki ayrı bankadan binlerce dolar çaldı. New York Post’un aktardığına göre Sartin, 24 Ağustos’ta Largo kentindeki bir bankayı, 15 Eylül’de ise yaşadığı St. Petersburg’daki başka bir bankayı soydu. Her iki olayda da yaşlı adam kılığına girerek banka gişesine yaklaştığı ve kasadaki paraları istediği belirtildi.

Aynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi
Başlık ResmiAynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi

BİNLERCE DOLARI ALDI, BİSİKLETE BİNİP UZAKLAŞTI

İlk soygun öncesinde yakındaki bir benzin istasyonuna gelen Sartin’in, aracını bir süre çevrede kullandıktan sonra park ettiği ve bankaya bisikletle gittiği tespit edildi. Bankadan 2 bin 900 dolar alan şüphelinin ayrılırken “Yeniden görüşene dek” dediği aktarıldı. Sartin’in önce bisikletle uzaklaştığı, ardından aracına binerek kaçtığı öne sürüldü.

İkinci soygunda ise 2 bin 554 doların ele geçirildiği belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, olay öncesinde Sartin’in evinden ayrılan bir aracın daha sonra geri döndüğü ve bir kişinin araçtan bisiklet indirdiği görüldü. Yetkililer, ikinci soygunun ertesi günü şüphelinin aracının beyaz tavanını siyah sprey boyayla boyadığını da tespit etti.

Aynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi
Başlık ResmiAynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi

EVİNDEN MASKE VE SAHTE TABANCA ÇIKTI

ABD Florida Orta Bölgesi Savcılığı, Sartin’in evinde yapılan aramada soygunlarda kullanıldığı düşünülen bir bisiklet, mavi takım elbise ve siyah çanta bulunduğunu açıkladı.

Şüphelinin depo olarak kullandığı alanda yapılan aramada ise kılık değiştirmek için kullanıldığı öne sürülen çeşitli eşyalar ele geçirildi. Bunlar arasında gri sakallı yaşlı adam maskesi, koyu renk çerçeveli gözlük, üzerinde siyah boya izleri bulunan iş eldivenleri ve sahte tabanca yer aldı. Bulunan kıyafetlerin de güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelinin giydikleriyle benzerlik gösterdiği belirtildi.
Sartin’in zaman zaman kaldığı başka bir adreste yapılan aramada ise farklı bir protez maske ve 2021 tarihli bir günlük bulundu.

Aynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi
Başlık ResmiAynı maske, aynı yöntem! İki bankaya büyük vurgun: 10 yıl sonra yeniden yakayı ele verdi

HAPİSTEN ÇIKTI, AYNI SUÇU YİNE İŞLEDİ

Sartin’in geçmişte de benzer suçlardan hüküm giydiği ortaya çıktı. Savcılığın açıklamasına göre şüpheli, 2016 yılında Teksas’ta beş bankayı soymakla bağlantılı suçlardan 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Bu dönemde de yaşlı adam maskesi taktığı ve Florida’daki olaylarda kullanıldığı belirtilen aracın aynısıyla soygunları gerçekleştirdiği ifade edildi. Denetimli serbestlik altında olan adam, federal yetkililer tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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