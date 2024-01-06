Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak 3 aday belli oldu

6 Ocak 2024 16:57 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 17:35

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararname ile erkene alınan cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak isimler belli oldu. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 7 Şubat'ta yapılacak erken seçim için başvuran 2 kişinin adaylığını daha onayladı.

Daha önce Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen İlham Aliyev'in adaylığını onaylayan Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda, bugün bağımsız aday Zahid Oruç ile partisi tarafından aday gösterilen Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in adaylığı görüşüldü.

Kurul, Oruç ve Nurullayev'in adaylığını onayladı, böylece seçimde yarışacak aday sayısı 3'e yükseldi. Seçim için 17 kişinin adaylık başvurusunu kabul eden Kurul, diğer adaylarla ilgili kararını gelecek günlerde açıklayacak.

SEÇİM ÖNE ALINMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi Aralık ayının ilk günlerinde imzaladı.

Kararnamede, Anayasa'nın 101. maddesinin 1. kısmına dayanarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nun 179. maddesine uygun olarak karar alındığı belirtildi.

Aliyev'in erken seçim ilan ettiği belirtilen kararnamede, Merkezi Seçim Komisyonunun erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te ve Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nda belirlenen usule uygun olarak yapılması talimatı yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü kararnameyle seçimlerin yaklaşık bir yıl öne çekilmesi talimatını verdi.

RAZİ NURULLAYEV KİMDİR?

Azerbaycanlı politikacı, Milli Cephe Partisi ve "Bölgesel Uluslararası Analitik Merkezi" (RBAM) başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi 6. Toplantısı milletvekili.

Razi Nurullayev, 1 Nisan 1971'de İmişli ilçesinin Khalfali köyünde doğdu. 1978-1988 yıllarında İmişli ilçesi Khalfali köy okulunda orta öğrenim gördü. 1992-1997 yıllarında Azerbaycan Devlet Diller Enstitüsü'nün İngilizce-Fransızca dili pedagoji fakültesinde yüksek öğrenim gördü. 2000 - 2005 yılında Güney Rusya İnsani Yardım Enstitüsü Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü.

2004 yılında Kanada Montreal'deki John Abbott College'da Uluslararası İnsan Hakları Eğitim Programının tamamını, 2009'da ABD New York'taki Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Kamu Politikası Okulu'nda yüksek lisans kursunu tamamladı.

Azerice, Rusça, İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerini biliyor.

2015-2020 yıllarında Azerbaycan Demokratik Cephe Partisi'nin genel başkanlığına aday olan Nurullayev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerine de cumhurbaşkanı adayı olarak katılmıştı.

ZAHİD ORUÇ KİMDİR?

1990'dan beri Azerbaycan siyasi hayatında yer almaktadır. 1992'den bu yana Ana Vatan Partisi Basın Hizmeti Başkanı, Siyasi Meseleler üzere Genel Başkan Yardımcısı görevlerinde çalışmıştır.

Zahid Oruç, 1 Şubat 1972'de Gedebey Rayonu'na bağlı Aliismayıllı köyünde doğdu. Liseyi dereceyle bitirdikten sonra sonra 1989 yılında Azerbaycan Teknik Üniversitesine girdi ve 1994 yılında dereceyle mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Fotoelektronik Enstitüsünde aspiranturo eğitimi aldı. Daha sonra Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Fizik Enstitüsünde araştırmacı olarak çalıştı.

Ayrıca, Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nin 5 yıl boyunca Bilim Konseyi üyesi olmuştur. 1999-2000'de "Ana Vatan" Gazetesinin Genel Yayın yönetmenliğini yaptı.

Yedek subaydır. Rusça, Türkçe ve İngilizce biliyor.