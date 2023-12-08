Orta Koridor 'hayat yolu'na dönüşüyor! Zengezur ve Azerbaycan anahtar rolünde

8 Aralık 2023 04:50 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 04:55

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, ‘Turan Koridoru’ olarak da nitelendirilen Orta Koridor’a ilişkin değerlendirmede bulundu. Kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı, güneyde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Suriye ve Irak’taki süreçler nedeniyle Orta Koridor’un öneminin arttığını vurgulayan Aras, bu güzergâhın Avrupa, Afrika ve Karadeniz bölgesini Orta Asya’ya bağlayan stratejik bir hat olduğunu söyledi.

Aras, Orta Koridor’un Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler için transit geçiş noktası olacağına işaret ederek “Orta Koridor güzergâhı, Çin ve Avrupa’yı, multimodal taşımacılık çözümleriyle Orta Asya, Hazar Denizi ve Güney Kafkasya güzergâhı üzerinden birbirine bağlayacak. Orta Asya’nın en güçlü ve en hızlı güzergâhı olabilecek. Orta Koridor, gerekli adımların atılması halinde dünya tedarik zincirinde istikrar ve lojistik hızı sağlayan, dünyanın en önemli tedarik zinciri koridorlarından biri olma potansiyeline sahiptir. UND olarak da bu potansiyelin ortaya çıkması için hem kamumuz hem de bölgesel kuruluşlarla yakın iş birliği içindeyiz” dedi.

ZENGEZUR’IN ETKİSİ HİSSEDİLECEK

Dünya tedarik zincirinin alternatif sınır kapılarına ve güzergâhlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Aras “Bir yandan Orta Koridor’u geliştirmek ve sorunlarından arındırma çabaları sürerken açılması için çalışmalar yürütülen Zengezur Koridoru’nun Türk ve dünya ticaretine olumlu etkisi anında hissedilecek. Özellikle sınır kapısı geçişlerinde dünya yeni bir alternatif kazanacak. Taşımacıların etkileneceği en önemli unsur, birinci olarak alternatif bir güzergâh kazanılmasıdır. İkincisi, doğrudan Hazar Denizi’ne ulaşımla kesintisiz bir taşımacılık hattı oluşturulmuş olacaktır. Üçüncüsü, Orta Asya’ya ulaşımda yeni bir sınır kapısına sahip olunacaktır. Türkiye, hem Avrupa Birliği açısından hem de güney bölgelerimizdeki ihracatçılarımız için Orta Asya’ya ulaşımda daha yakın bir alternatife sahip olma avantajı sağlayacak” diye konuştu.

Lojistik sektörü aktörlerinin, Orta Koridor’un en güvenli ve hızlı güzergâh olduğu yönünde hemfikir olduğunu belirten Aras, şöyle konuştu: Buna karşın maalesef şu en az kullanılan güzergâh Orta Koridor. Zengezur ve Azerbaycan, Orta Koridor’un tercih edilmesinde ana aktör olacak. Bunun gerçekleştirilmesi için de en önemli faktörler Hazar Denizi’nde, düzenli Ro-Pax (yolcu ve mobil tekerlekli ürünlerin taşınması) seferlerin yapılması, Ro-Pax gemilerinin kapasitesinin artırılması, seferlerin öngörülebilir ve taşıma ticaret erbabı tarafından seyredilebilmesi ve gözlemlenebilmesi olacak.

Bunun için de ana rol Azerbaycan’a düşüyor. Ayrıca Zengezur’un giriş kapısı olan Dilucu Sınır Kapısı’nın yeni trafik akımı çerçevesinde güçlendirilmesi, fiziki altyapısının ve operasyonel süreçlerinin incelenmesi gerekmektedir. Türkiye-Gürcistan ve Türkiye-Nahcivan arasındaki sınır geçiş işlemlerinin iyileştirilmesi sürece olumlu katkılar sağlayacak.