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BAE'de petrol sızıntısı alarma geçirdi! Tüm plajlar kapatıldı, balıkçılara yasak geldi

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BAE'de petrol sızıntısı alarma geçirdi! Tüm plajlar kapatıldı, balıkçılara yasak geldi
Başlık ResmiBAEde petrol sızıntısı alarma geçirdi! Tüm plajlar kapatıldı, balıkçılara yasak geldi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Birleşik Arap Emirlikleri’nde tanker kaynaklı petrol sızıntısı, üç kentte kötü kokuya neden oldu. Umm Al Quwain’deki tüm plajlar ve kıyı alanları geçici olarak kapatılırken balıkçılara da faaliyetlerini durdurma uyarısı yapıldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı, Umm Al Quwain kıyılarını etkileyen petrol sızıntısı tespit edildiğini açıkladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şarika, Acman ve Umm Al Quwain'de fark edilen kötü kokuların bölge halkı için sağlık riski oluşturmadığı ifade edilen bakanlık açıklamasında ekiplerin çevre etkilerini sınırlamak amacıyla resmi makamlarla hemen çevreleme, kordonlama, temizleme ve onarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

BAE'de petrol sızıntısı alarma geçirdi! Tüm plajlar kapatıldı, balıkçılara yasak geldi
Başlık ResmiBAE'de petrol sızıntısı alarma geçirdi! Tüm plajlar kapatıldı, balıkçılara yasak geldi

BÖLGEDEKİ TÜM PLAJLAR KAPATILDI

Önlem amaçlı kıyı incelemeleri, izleme ve değerlendirmelerin sürdüğü kaydedilen açıklamada teknik ekiplerin değerlendirmeleri tamamlayıp güvenlik ve deniz koruma önlemlerini belirleyene kadar Umm Al Quwain'deki tüm plajların ve kıyı alanlarının geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

BAE'de petrol sızıntısı alarma geçirdi! Tüm plajlar kapatıldı, balıkçılara yasak geldi
Başlık ResmiBAE'de petrol sızıntısı alarma geçirdi! Tüm plajlar kapatıldı, balıkçılara yasak geldi

Balıkçılara da bu süre boyunca balıkçılık faaliyetlerini gerçekleştirmemesi uyarısı yapılırken resmi kanallara güvenilmesi, söylentilerden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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