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Bağdat’ta Taci Askeri Üssü hedef alındı! Saldırı İHA ile yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bağdat’ta Taci Askeri Üssü hedef alındı! Saldırı İHA ile yapıldı
Bağdat, Irak, İHA Saldırısı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, konuyla ilgili ülkenin resmi haber ajans INA’ya açıklamalarda bulundu. Tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığını bildiren Temimi, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi. Temimi, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

"FRANSIZ RADARI HEDEF ALINDI" İDDİASI

Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi. Daha önce ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü, 2020 yılında Irak ordusuna teslim edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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