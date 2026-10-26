Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Avrupa Politika Merkezi'nde (EPC) yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Türkiye'yi dışlayarak güçlü bir savunma mimarisi kuramayacağı uyarısında bulundu.

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Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde güvenlik, savunma ve ekonomi başlıkları yeniden ön plana çıkarken Ankara'dan Avrupa'ya iş birliği mesajı geldi.

Avrupa Politika Merkezi'nde (EPC) konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Avrupa güvenliğindeki geleneksel rolünün azalması ve teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla kıtanın yeni bir döneme girdiğine dikkat çekti.

Bakan Fidan'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı! "Kazanacak her şeyimiz var"

"BARIŞ TEMETTÜSÜ SONA ERMİŞTİR"

Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, daha dirençli bir savunma mimarisine katkı sağlayabilecek ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, "Barış temettüsü sona ermiştir" dedi.

Bakan Fidan'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı! "Kazanacak her şeyimiz var"

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu yeni koşullara değinen Bakan Fidan, "Bu yeni gerçeklik beraberinde hem zorluklar hem de fırsatlar getiriyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın eski ilişkilerin yasını tutmak yerine mevcut ortaklıklarını güçlendirmesi gerektiğini de değinen Bakan Fidan şunları sıraladı:

"Avrupa'nın stratejik ortamını dönüştüren iki büyük değişim var. Bunlardan ilki, ABD'nin Avrupa'daki geleneksel güvenlik rolünün kademeli olarak azalması, ikincisi ise yapay zeka ve gelişen teknolojilerin hızla yükselişi.

Avrupa, güvenlik, teknolojik dönüşüm ve ekonomik rekabet gücü konularında Türkiye'yi kilit bir ortak olarak görmeli. Teknolojik kapasite, yönetişim çerçevelerinin çok ötesinde genişliyor. Avrupa, küresel teknoloji yarışında geride kalma riskiyle karşı karşıya."

"YAPAY ZEKA EGEMENLİK MESELESİNE DÖNÜŞÜYOR"

Yapay zekanın ekonomik ve siyasi etkilerine değinen Bakan Fidan, "Yapay zeka, ekonomik ve teknolojik bağımlılığı bir egemenlik meselesine dönüştürüyor" diye konuştu.

Avrupa'nın rekabetçi bir teknoloji ekosistemi oluşturması gerektiğini belirten Bakan Fidan, bu süreçte Türkiye dahil bütün ortaklarla birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Fidan'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı! "Kazanacak her şeyimiz var"

"TÜRKİYE VE AB'NİN KAZANACAK HER ŞEYİ VAR"

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin karşılıklı yarar sağladığını vurgulayan Bakan Fidan, "Türkiye ve AB, her açıdan doğal ortaklardır; birlikte çalışmaktan kaybedecek hiçbir şeyleri yok, kazanacak her şeyleri var" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİNDE "DAR ÇIKARLAR" ELEŞTİRİSİ

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna da değinen Bakan Fidan, müzakerelerin başlatılamamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Avrupa'nın "bazı üyelerinin dar çıkarları nedeniyle" Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik görüşmeleri başlatamadığını belirtti.

Modernizasyonun her iki tarafta yatırımları teşvik edeceğini, daha güvenilir tedarik ve değer zincirleri oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin dışlanmasının "her iki taraftaki işletmelerin halihazırda bağımlı olduğu tedarik zincirlerini parçalama riski taşıdığı" uyarısında bulundu.

AVRUPA SAVUNMASINDA TÜRKİYE VURGUSU

Avrupa Politika Merkezi'nin (EPC) aktardığına göre Bakan Fidan, SAFE dahil çeşitli Avrupa savunma programlarının başlatılmasını memnuniyetle karşıladı. Ancak Türkiye ile yeterli düzeyde temas kurulmadığına ve Ankara'ya gerektiği ölçüde danışılmadığına işaret etti.

Türkiye'nin stratejik konumu, savunma sanayii kapasitesi, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması ve Akdeniz ile Karadeniz'e stratejik erişimiyle Avrupa için vazgeçilmez bir ortak olduğuna vurgu yaptı.

SURİYE'DEKİ İSTİKRAR İÇİN KRİTİK UYARI

Konuşmanın soru-cevap bölümünde Suriye'deki gelişmelere de değinen Bakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye, Avrupa ülkeleri, bölgesel aktörler ve ABD arasında kurulan iş birliğini memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği'nin yeni Suriye hükümetini çevreleyen siyasi koşulların iyileştirilmesinde yapıcı rol oynadığını değerlendiren Bakan Fidan, "Yapılacak çok şey var. Şu anda henüz başındayız" dedi.

EPC'nin aktardığına göre Bakan Fidan, Suriye'nin kırılganlığını koruduğuna ve çatışmaların yeniden başlamasının son dönemde sağlanan ilerlemeye yönelik en büyük tehdit olduğuna işaret etti.

Güvenlik koşullarının kötüleşmesinin Türkiye ve Avrupa'yı etkileyecek yeni bir büyük mülteci krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası ortaklara Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdürmeleri ve ülkenin geçiş sürecini zayıflatabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı.

YUNANİSTAN MESAJI: "TÜRKİYE'DE SİYASİ İRADE MEVCUT"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların da ele alındığı konuşmada Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçilmiş her Yunan başbakanla aynı konu üzerinde tekrar tekrar çalışmaya çalıştığını" söyledi.

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki sorunun çözülebileceği görüşünü dile getirerek "Türkiye'de siyasi irade mevcut" dedi.

"AVRUPA, AB'NİN ÇOK ÖTESİNE UZANMAKTADIR"

Bakan Fidan, konuşmasının sonunda Avrupa'nın artan küresel rekabet, değişen ittifaklar ve hızlanan teknolojik dönüşüm karşısındaki konumuna değindi.

Avrupa Birliği'nin geleceğini güvence altına almak için dünyadaki rolünü ve ihtiyaç duyduğu ortaklıkları daha geniş bir çerçevede değerlendirmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Bakan Fidan, "Avrupa, AB'nin çok ötesine uzanmaktadır" yorumunda bulundu.

EPC, Bakan Fidan'ın Avrupa genelinde daha kapsayıcı ve stratejik bir iş birliği yaklaşımı çağrısında bulunduğunu aktardı.

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