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Bangladeş'te 'kamuda kontenjan' protestoları sürüyor! Devlet televizyon binasını ateşe verdiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Bangladeş, Yüksek Mahkeme, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bangladeş'te 1971 yılındaki savaşta görev alan kişilerin çocuklarına 'kamuda kontenjan' kararı alınmasını protesto eden göstericiler, devlet yayın kuruluşu BTV binasını ateşe verdi.

Bangladeş'te, 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararı ülkede tepki toplamaya devam ediyor.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından başlayan öğrenci protestoları sürerken, protestoculardan oluşan kalabalık bir grup, devlete ait BTV'nin ana kapısından binaya girdi. Grup, BTV binasının yanı sıra park alanında bulunan birkaç otomobil ve motosikleti ateşe verdi.

MAHSUR KALAN İNSANLAR VAR

BTV İdare Müdürü Ruhul Amin Bangla, göstericilerin 'zemin kattaki garaj dahil çeşitli odaları ateş verdiğini ve içeride mahsur kalan insanlar olduğunu' söyledi.

Polis yetkilisi Moshiur Rahman ise binanın ateşe verildiği sırada görevde olan polislerin neredeyse tamamının yaralandığını belirtti.

2018'DE KALDIRILMIŞTI, YENİDEN UYGULAMADA

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor. Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'dan bu yana devam eden gösterilerde 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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