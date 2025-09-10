Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barzani Fransız kanalına konuştu: Irak'ta destek Suriye'de tehdit

Barzani Fransız kanalına konuştu: Irak'ta destek Suriye'de tehdit

Barzani Fransız kanalına konuştu: Irak’ta destek Suriye’de tehdit
Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani, Terörsüz Türkiye sürecini desteklerken, Rojava’ya saldırılması halinde Peşmerge güçlerinin müdahale edeceğini açıkladı. Barzani, Öcalan’ın serbest bırakılmasını umut ettiğini ve Suriye’deki SDG’ye örtülü destek verilmesine karşı uyarıda bulundu.

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani, Terörsüz Türkiye sürecine destek verirken, Suriye’ye müdahale için ise tehditte bulundu. Paris’te Fransız medyasına konuşan Barzani, Türkiye’nin terörü bitirme hamlesi için “Bu seferki farklı. Türkiye’de herkesin barış sürecini desteklediğini görüyoruz. Sürecin başında Öcalan heyet gönderdi. Resmî desteğimizi bildirdik” dedi. Barzani, Öcalan’ın serbest bırakılmasını umut ettiklerini söyledi.

ABD ve DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun 2025 yılı sonunda Irak’tan çekilmesinin ciddi sıkıntıları beraberinde getireceğini öne süren Mesut Barzani, “Bu senaryo gerçekleşirse DEAŞ canlanır” diye konuştu.

Terör örgütünün Suriye’deki uzantısı SDG’ye örtülü arka çıkan Barzani, “Suriye’deki Arap aşiretlerine açıkça söyledim. Rojava’ya saldırırlarsa, tüm Peşmerge güçleri Kamışlı’ya giden yolu açacak ve ben de o Peşmergeler arasında olacağım. Bazı konularda fikir ayrılıklarımız olabilir ama Rojava’yı asla yalnız bırakmayacağız” tehdidinde bulundu.

