Barzani Fransız kanalına konuştu: Irak’ta destek Suriye’de tehdit

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani, Terörsüz Türkiye sürecine destek verirken, Suriye’ye müdahale için ise tehditte bulundu. Paris’te Fransız medyasına konuşan Barzani, Türkiye’nin terörü bitirme hamlesi için “Bu seferki farklı. Türkiye’de herkesin barış sürecini desteklediğini görüyoruz. Sürecin başında Öcalan heyet gönderdi. Resmî desteğimizi bildirdik” dedi. Barzani, Öcalan’ın serbest bırakılmasını umut ettiklerini söyledi.

ABD ve DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun 2025 yılı sonunda Irak’tan çekilmesinin ciddi sıkıntıları beraberinde getireceğini öne süren Mesut Barzani, “Bu senaryo gerçekleşirse DEAŞ canlanır” diye konuştu.

Terör örgütünün Suriye’deki uzantısı SDG’ye örtülü arka çıkan Barzani, “Suriye’deki Arap aşiretlerine açıkça söyledim. Rojava’ya saldırırlarsa, tüm Peşmerge güçleri Kamışlı’ya giden yolu açacak ve ben de o Peşmergeler arasında olacağım. Bazı konularda fikir ayrılıklarımız olabilir ama Rojava’yı asla yalnız bırakmayacağız” tehdidinde bulundu.