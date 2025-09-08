Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İmralı'ya beş vekil gidecek! "Terörsüz Türkiye" komisyonu toplanıyor

İmralı'ya beş vekil gidecek! "Terörsüz Türkiye" komisyonu toplanıyor

“Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Millî Dayanışma Komisyonu, bu hafta yeniden toplanıyor. Gündemde MHP’li Feti Yıldız’ın Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya heyet gönderilmesi çağrısı var.

BERAT TEMİZ / ANKARA - “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki haftalık aranın ardından bu hafta toplanıyor. Son olarak 28 Ağustos’ta toplanan ve eski Meclis başkanlarını dinleyen komisyon, eylül ayındaki ilk toplantılarını perşembe ve cuma günü gerçekleştirecek. Komisyon, 11 Eylül’de sendika, 12 Eylül’de ise ise iş dünyası temsilcilerini dinleyecek.

İmralı'ya beş vekil gidecek!

BEŞ VEKİL İMRALI'YA GİDECEK

Bu haftaki toplantılarda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrı yaparak, komisyonun Öcalan’ın beyanlarını almak üzere önümüzdeki süreçte bir heyeti görevlendirilebileceği yönündeki açıklamasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Yıldız’ın çağrısının komisyonda konuşulabileceği ve Kurtulmuş’un belirleyeceği beş milletvekilinin İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşebileceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise daha önce yaptığı açıklamada partisinin İmralı’ya heyet yollamayacağını açıklamıştı.

