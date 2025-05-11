Batı Şeria'da kan donduran anlar! Filistinli kılığına giren İsrailli askerden sokak ortasında infaz

Batı Şeria’nın Nablus şehrinde Filistinli kılığına giren İsrail özel kuvvetlerinden bir asker Filistinli Filistinli aktivist Rami El-Kahhin'i sokak ortasında katletti.

İsrail özel kuvvetlerinin, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli kılığına giren İsrail askeri, El-Kahhin’e planlı bir şekilde kurşun yağdırdı.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İsrail özel kuvvetleri, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde Perşembe günü Filistinli aktiviste yönelik planlı bir saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda, 30 yaşındaki Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli aktivistlerin bugün paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırının planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve kılık değiştirerek kendilerini Filistinli gibi gösteren İsrail Özel Kuvvetleri askerinin soğukkanlı şekilde El-Kahhin’in yanına gelerek kurşun yağdırdığı görüldü. Dehşet dolu anların ardından İsrailli görevlilerin El-Kahhin’in cansız bedenine de el koyduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise, El-Kahhin’in ölümünü doğruladı ve olayın ardından bölgedeki tansiyonun daha da yükseldiği bildirdi.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Nablus’un dar sokaklarında El-Kahhin’in öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik artarken, İsrail askerleri ile Filistinli siviller arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 9 kişi yaralanırken, 35 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.