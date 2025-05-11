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Batı Şeria'da kan donduran anlar! Filistinli kılığına giren İsrailli askerden sokak ortasında infaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batı Şeria’nın Nablus şehrinde Filistinli kılığına giren İsrail özel kuvvetlerinden bir asker Filistinli Filistinli aktivist Rami El-Kahhin'i sokak ortasında katletti.

İsrail özel kuvvetlerinin, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli kılığına giren İsrail askeri, El-Kahhin’e planlı bir şekilde kurşun yağdırdı.

Batı Şeria'da kan donduran anlar! Filistinli kılığına giren İsrailli askerden sokak ortasında infaz - 1. Resim

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İsrail özel kuvvetleri, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde Perşembe günü Filistinli aktiviste yönelik planlı bir saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda, 30 yaşındaki Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli aktivistlerin bugün paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırının planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve kılık değiştirerek kendilerini Filistinli gibi gösteren İsrail Özel Kuvvetleri askerinin soğukkanlı şekilde El-Kahhin’in yanına gelerek kurşun yağdırdığı görüldü. Dehşet dolu anların ardından İsrailli görevlilerin El-Kahhin’in cansız bedenine de el koyduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise, El-Kahhin’in ölümünü doğruladı ve olayın ardından bölgedeki tansiyonun daha da yükseldiği bildirdi.

Batı Şeria'da kan donduran anlar! Filistinli kılığına giren İsrailli askerden sokak ortasında infaz - 2. Resim

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Nablus’un dar sokaklarında El-Kahhin’in öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik artarken, İsrail askerleri ile Filistinli siviller arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 9 kişi yaralanırken, 35 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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