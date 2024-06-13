Batı Trakya Türk azınlığının partisi DEB Parti Genel Başkanı’ndan önemli açıklamalar: Yunanistan, Türklere karşı 'deve kuşu politikası' uyguluyor!

Batı Trakya Türk azınlığının partisi olan ve 9 Haziran'da Yunanistan'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Batı Trakya'daki 3 ilden 2'sinde birinci gelen Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB Partisi) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, son AP seçimlerindeki başarıları ve Yunanistan'daki Türk azınlığın durumu hakkında Türkiye Today ekibine açıklamalarda bulundu.

Batı Trakya Türk azınlığının birçok sorunu olduğunu ifade eden Asafoğlu, bu sorunların kronikleştiğine işaret etti. Tüm bu sorunların ana sebebinin ise Yunanistan’daki Türk kimliğinin inkar edilmesi olduğunun altını çizdi.

'TÜRK GENÇLER GÖÇ ETTİRİLMEYE ZORLANIYOR'

Son dönemde ciddi ekonomik sorunlar yaşandığını söyleyen Asafoğlu, bunun bir devlet politikası olduğunu ifade etti. Bu politikayla Türk azınlığın göçe zorlandığını ve demografik yapının değiştirilmeye çalışıldığının altını çizdi. “Bu bölgeden Batı Trakya Türk azınlığının, özellikle gençlerinin göç ettirilmesi için birileri tarafından birçok kez bazı yöntemler denendi, planlar yapıldı ve uygulamaya konuldu. Burada bu bölgenin demografik yapısını değişmesi hedefleniyordu.”

YUNANİSTAN'IN EN FAKİR BÖLGESİ BATI TRAKYA

Son yıllarda Yunanistan’ın en fakir bölgesinin Batı Trakya olduğunu ifade eden Asafoğlu, bu durumun Eurostat gibi önemli kurumlar tarafından da teyit edildiğini vurguladı. Batı Trakya Türklerinin çok çalışkan bir toplum olduğunu ifaden Asafoğlu, yaşanan bu durumun çok da tesadüf olmadığını dile getirdi:

“Biz bunun da çok tesadüfi olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü buradaki insanlar, Batı Trakya’daki Türk azınlığı hakikaten çok çalışkan bir toplum, uysal bir toplum, bunca baskıya ve haksızlığa rağmen biz bugüne kadar elimize ne taş ne de sopa aldık bu ülkeye (Yunanistan) ve bayrağa karşı. Hiç böyle bir niyetimiz de yok.”

YUNANİSTAN'IN 'DEVE KUŞU POLİTİKASI'

Demokrasiye inandıklarını ve sorunların diyalogla çözümü için sürekli çağrı yaptıklarını söyleyen Asafoğlu, Yunanistan’ın bu çağrılara kulak asmadığına işaret etti.

“Yunan devletinin ve Yunanistan’ın Batı Trakya Türkleri ’ne karşı uyguladığı politikayı deve kuşuna benzetebiliriz. Bir deve kuşu politikası söz konusu. Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarıyla alakalı bir gündem oluştuğunda Yunanistan, kafasını kumun içerisine sokuyor maalesef. Duymak istemiyor, görmek istemiyor. Gerçek temsilcilerle görüşüp bunları çözmek istemiyor.”

Azınlık haklarına dair alınan kararların kendilerine danışılmadan alındığını vurgulayan Asafoğlu, bunun süreci daha da kötüye sürüklediğini ifade etti.

Öte yandan, Yunanistan’da “Türk” kelimesinin yasak olduğunu hatırlatan Asafoğlu, azınlıklara ait kurumların resmi faaliyetlerine engel olunduğunu söyledi.

Türk kimliğinin inkar edilmesinin sorunların çözümünü zorlaştırdığının altını çizen Asafoğlu şöyle devam etti:

“Siz inkar ettiğiniz bir topluma nasıl sağlıklı çözümler üretebilirsiniz? Üretemezsiniz, çünkü inkar ediyorsunuz. “Siz yoksunuz ben tanımıyorum” diyorsun. Böyle bir zihniyetle mücadele ediyoruz.”

'DEB PARTİSİ YUNANİSTAN'DA BASKILANAN TÜM TOPLUMLARIN SESİ OLACAK'

DEB Partisi olarak Batı Trakya Türk azınlığının sesi olduklarını belirten Asafoğlu, AP’de bu sesi duyurmak için çaba harcadıklarını vurguluyor. Partinin, Avrupa Hür İttifakı içinde aktif olarak yer aldığını ve azınlıkların haklarını savunduklarını söylüyor. Asafoğlu, "Partimiz, Yunanistan'daki haksızlıkları dünya gündemine taşıyarak Batı Trakya Türk azınlığının haklarını savunmaya devam edecek" diyor.

Son seçimlerde sadece Batı Trakya bölgesinden değil Yunanistan’ın genelinden de oy aldıklarını söyleyen Asafoğlu, “Yunanistan’da da bizim gibi düşünen bizlere saygı duyan ve bizim derdimizle dertlenen insanlar var,” dedi.

“Dolayısıyla ilerleyen süreçte DEB Partisi, inanıyorum ki Yunanistan’da baskılanan, haksızlığa uğrayan tüm toplumların sesi olacak, sadece Batı Trakya Türk azınlığının değil. Dolayısıyla Yunanistan içerisindeki teşkilatımızı genişleteceğiz.”