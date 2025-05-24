Bayraktar ABD Kongresi’nde: Türkiye’nin savunma gücü raporlara yansıdı, Trump hayran kaldı

ABD Kongresi’nde Türkiye yeniden gündeme geldi. Temsilciler Meclisi’ne sunulan kapsamlı raporda, Türkiye’nin NATO’daki askeri rolü, Karadeniz’deki stratejik konumu ve savunma sanayisindeki yükselişi öne çıktı. Bayraktar SİHA’ların Ukrayna’daki başarısına özel yer ayrılan belgede, Washington kulislerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin yerli savunma teknolojilerini “hayranlıkla izlediği” konuşuluyor.

DIŞ HABERLER—ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Avrupa Alt Komitesi’nin “Doğu ile Batı Arasında Türkiye” başlıklı oturumuna ilişkin yeni raporlar, Washington’da dikkatleri üzerine çekti.

Kongre’ye sunulan belgelerde, Türkiye’nin NATO’daki askeri rolü, Karadeniz’deki stratejik konumu ve savunma sanayiindeki ilerlemeleri öne çıkarıldı. Özellikle Bayraktar SİHA’ların Ukrayna’daki savaşta oynadığı kritik rol, Ankara’nın bölgesel caydırıcılık kapasitesinin simgesi olarak gösterildi.

İlgili Haber ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Bayraktar TB2 jeopolitik dengeyi değiştiriyor

"TRUMP, BAYRAKTAR'I HAYRANLIKLA İZLİYOR"

119. Kongre’ye sunulan kapsamlı raporun ardından oluşan olumlu hava, Amerikan başkentindeki kulislere de yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısını yakın çevresine övgüyle anlattığı ve özellikle Bayraktar SİHA'lara "hayranlıkla" baktığı konuşuluyor.

KONGRE RAPORUNDA HANGİ BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKTI?

Center for New American Security’den Dr. Celeste Wallander tarafından ABD Kongresi’ne sunulan raporda, Türkiye-ABD ilişkileri kapsamlı biçimde masaya yatırıldı.

Ankara’nın NATO ittifakındaki kilit konumu şu ifadelerle özetlendi: "Türkiye, NATO ittifakının en ileri karakollarından biri olarak, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir cephe ülkesi olmuştur. Karadeniz kıyılarının üçte birine sahip olan Türkiye, Sovyetler Birliği döneminden bu yana NATO’nun doğu sınırındaki caydırıcı varlığının temelini oluşturmuştur. Türkiye, Güneydoğu Avrupa’daki operasyonlar için hava ve deniz gözetleme erişimi sağlayan nadir ülkelerden biridir. ABD ordusu, Türkiye’deki İncirlik ve İzmir üsleri sayesinde Avrupa ve küresel güvenlik görevlerini daha etkili yerine getirebilmektedir. Türkiye, gelişmiş insansız sistemler, askeri gemiler ve elektronik harp kapasitesiyle öne çıkan güçlü bir savunma sanayi altyapısına sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, özel harekat birimleriyle ABD ile birlikte Somali’de El Şebab’a karşı mücadelede Amerikan eğitimiyle entegre çalışan Somali Danab Tugayı’nı desteklemiştir."

Bayraktar detayı öne çıktı

BAYRAKTAR TB2'YE ÖZEL OLARAK DEĞİNİLDİ

Raporda, Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava araçlarının sahadaki etkisine özel yer ayrıldı. Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında şu ifadeler dikkat çekti:

"Bayraktar İHA’lar, Ukraynalıların gözetleme ve saldırı faaliyetlerinde etkin şekilde kullandığı, Rus ordusunu şaşırtan sistemler olmuştur. 2022’de savaşın seyrini değiştiren bu performans, Türkiye'nin İHA üretimi konusunda liderliğini göstermektedir" denildi.

"TÜRKİYE, KARADENİZ'İN EN GÜÇLÜ ASKERİ GÜCÜ OLABİLİR"

Washington Institute’tan Dr. Anna Borschevskaya da Kongre üyelerine Türkiye'nin Karadeniz’deki ağırlığına dikkat çekerek, "Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi kapsamında Rus savaş gemilerinin geçişini engellemesi, Ukrayna için kritik oldu" dedi. Borschevskaya, Türkiye’nin Karadeniz'de kalıcı bir denge unsuru haline geldiğini dile getirdi.

Borschevskaya ayrıca, Türkiye’nin Karadeniz tahıl koridorundaki arabulucu rolünün de altını çizdi: "Tahıl anlaşmasındaki arabuluculuk, Türkiye’nin küresel gıda güvenliğine katkısının somut örneğidir" dedi.

ÇİN'E KARŞI FIRSAT: TÜRKİYE İLE KRİTİK MİNERALLERDE ORTAK OLABİLİRİZ"

Dr. Wallander, Türkiye'nin küresel kritik mineraller tedarikinde stratejik ortak olabileceğini belirtti. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Çin’in kritik mineraller üzerindeki küresel hakimiyetine karşı ABD’nin güvenilir bir ticaret ortağı olabilir. Trump yönetimi döneminden bu yana böyle bir arayış açıkça ifade ediliyordu. Eğer ABD aktif olmazsa, Çin kazançlı görünen ticari fırsatlarla bu boşluğu kolayca doldurabilir. Bu da geri dönülmesi zor zeminler oluşturur."

KONGRE SONRASI ANKARA KONUŞULUYOR

Raporun ardından Türkiye, başkent Washington’da siyasi çevrelerin gündemine oturdu. Cumhuriyetçi çevrelere yakın kaynaklara göre Trump, Türkiye’nin özellikle İHA teknolojileri ve savunma alanındaki yükselişini yakından takip ediyor.