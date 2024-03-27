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Belçika'dan PKK açıklaması! Başbakan De Croo 'tolore edilemez' diyerek tepki gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Belçika&#039;dan PKK açıklaması! Başbakan De Croo &#039;tolore edilemez&#039; diyerek tepki gösterdi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belçika Başbakanı De Croo, terör örgütü PKK yandaşlarının ülkede devam eden saldırılarıyla ilgili konuştu. De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" dedi.

Terör örgütü PKK yanlıları, Belçika'da günlerdir şiddet olaylarını sürdürüyor. Liege şehrine bağlı olan ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkaran terör örgütü destekçileri, Ülkü Ocakları binasını ateşe verdi ve camiye saldırarak camlarını kırdı.

Yüzlerini örten grubun Türklere ait evlere, dükkânlara ve araçlara zarar verdiği belirtilirken, yerel medyaya konuşan Türkler ise PKK’nın kendilerini ölüm listesine eklediğini söyledi.

"PROVOKASYONDA BULUNMAK TOLERE EDİLEMEZ"

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, son günlerde terör örgütü PKK yandaşlarının ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili ilk kez konuştu. Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" ifadesini kullandı.

PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini vurgulayan De Croo, "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı" dedi.

Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurt dışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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