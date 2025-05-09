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Zafer Günü'nde bozguna uğradılar! Ukrayna'dan Belgorod hükümet binasına İHA saldırısı

Kaynak: Dış Haberler
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Zafer Günü&#039;nde bozguna uğradılar! Ukrayna&#039;dan Belgorod hükümet binasına İHA saldırısı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya'nın Belgorod bölgesinde bugün gerçekleştirilen Ukrayna kamikaze drone saldırısı, bölgesel hükümet binasını hedef aldı. Saldırıda, Belgorod Bölgesi Vali Yardımcısı ve bir Ulusal Muhafız subayı yaralandı.

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Zafer Günü kutlamaları sırasında Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı (İHA), bölgesel hükümet binasını hedef aldı. Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, saldırıda bir Rus Muhafız çalışanı ile Vali Yardımcısı Alexander Lorenz'in yaralandığını duyurdu.

GÜVENLİK ÖNEMLERİ ARTIRILDI

Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, saldırıyı Telegram kanalında duyurdu. Olay yerinde acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gladkov, saldırıya rağmen bölgede planlanan festival etkinliklerinin iptal edilmediğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.

DİĞER BÖLGELER DE HEDEFTE!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, iddialara göre  Belgorod'un yanı sıra Shebekino, Grayvoron ve diğer birkaç yerleşim yerine de saldırı düzenledi.

Ayrıca, Bryansk bölgesindeki Starodubsky Bölgesi'nde Demyanki köyüne yapılan kamikaze drone saldırısında bir sivil aracın vurulduğu ve bir kişinin yaralandığı açıklandı.

HAVAALANLARINA KISITLAMA GETİRİLDİ!

Rosaviatsiya'nın resmi temsilcisi Artem Korenyako, Saratov Havaalanı'na (Gagarin; ICAO kodu: UWSG) uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Korenyako, "Sivil uçak uçuşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla geçici kısıtlamalar uygulandı" dedi. Kısıtlamaların nedeni açıklanmazken, Ukrayna İHA'larının tehdit oluşturduğu iddiaları güçlendi.

KARADENİZ'DE İNSANSIZ BOTLAR!

Rusya kaynaklarına göre, Karadeniz açıklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız botlar tespit edildi.  Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen ateşkesin sürdüğü belirtilirken, Rus ordusunun yalnızca Ukrayna'nın provokasyonlarına karşılık verdiği ifade edildi. 

Kaynak: Dış Haberler

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