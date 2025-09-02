Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Beyaz Saray'da gizemli görüntü! Melanie Trump iddiaları sosyal medyayı sarstı

Beyaz Saray'da gizemli görüntü! Melanie Trump iddiaları sosyal medyayı sarstı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Beyaz Saray’ın üst kat penceresinden bir cismin atıldığı gizemli video sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump’ın olaya karışmış olabileceğini öne sürdü. Yetkililer, cismin Başkan Trump evde yokken rutin bakım yapan bir kişi tarafından atıldığını doğrulasa da, spekülasyonlar ve güvenlik endişeleri devam ediyor.

Beyaz Saray’ın üst kat penceresinden bir cismin atıldığına dair gizemli bir video, sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, olayın First Lady Melania Trump tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Videoda, bilinmeyen bir kişinin Beyaz Saray’ın yan tarafındaki üst pencereden yere bir cisim attığı görülüyor. Çevrilen video, çekim tarihi ve zamanı hakkında herhangi bir bilgi içermiyor.

Beyaz Saray'da gizemli görüntü! Melanie Trump iddiaları sosyal medyayı sarstı - 1. Resim

TRUMP YOKTU, GİZEMLİ CİSİM ATILDI

Daily Mail’e açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, söz konusu görüntünün yakın zamanda çekildiğini doğruladı. Yetkili, cismin, “Başkanın olmadığı sırada rutin bakım çalışmaları yapan bir yüklenici tarafından pencereden atıldığını” belirtti.

Başkan Donald Trump, Labor Day tatili boyunca Virginia, Sterling’deki golf sahasında bulunduğu için haftasonunun büyük bölümünde Beyaz Saray’da değildi.

Videonun sosyal medyada yayılması, Başkan Trump’ın sağlık durumuyla ilgili doğrulanmamış söylentilerin artmasına da yol açtı.

Newsweek’in aktardığına göre, video öncelikle Instagram’da “Washingtonian Problems” adlı bir hesap üzerinden paylaşıldı. Hesap, görüntünün kendilerine anonim olarak gönderildiğini belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, First Lady Melania Trump’ın olayın arkasında olabileceğini öne sürdü. Ancak Melania Trump’ın haftasonu büyük bölümünü oğlu Barron ile New York’ta geçirdiği ve Beyaz Saray’da bulunmadığı biliniyor.

Beyaz Saray'da gizemli görüntü! Melanie Trump iddiaları sosyal medyayı sarstı - 2. Resim

MELANİA TRUMP İDDİALARI

Videonun bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılması, Beyaz Saray’daki güvenlik prosedürlerine ilişkin soru işaretlerini de gündeme getirdi. Kullanıcılar, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Beyaz Saray’daki üst kat pencerelerinin kurşun geçirmez ve kapalı hale getirildiğini belirtti. Bu nedenle pencereden bir cismin atılmasının normal güvenlik protokolleri açısından mümkün olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın ellerindeki morluklarla ilgili olarak “Başkan, ‘kronik venöz yetmezlik’ tanısı aldı. Bu durum, 70 yaş üstü kişilerde sık görülen bir rahatsızlık. Derin damar pıhtısı veya arter hastalığına dair kanıt yok ve başkan genel olarak mükemmel sağlık durumunda” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray'da gizemli görüntü! Melanie Trump iddiaları sosyal medyayı sarstı - 3. Resim

Leavitt ayrıca, Trump’ın el morluklarının “sık el sıkışması ve aspirin kullanımına bağlı tahriş ile uyumlu” olduğunu ifade etti.

Videoda görülen cisimlerin çöpler olabileceğini düşünen kullanıcılar da oldu. Bazı yorumlarda, “Belki de normal çöp kutusuna atmak istemedikleri bir şeydir” denildi.

Beyaz Saray’dan doğrudan bir açıklama gelmemesi nedeniyle, sosyal medyada spekülasyonların ve doğrulanmamış teorilerin devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

