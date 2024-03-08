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Biden, İsrail'i uyardı: Öldürülenler Hamas üyesi değil sivillerdi, üzerinize düşeni yapın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden, İsrail&#039;i uyardı: Öldürülenler Hamas üyesi değil sivillerdi, üzerinize düşeni yapın

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'den itiraf gibi açıklama geldi. Kongrede konuşan Biden, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı. Konuşmasında İsrail'i sert bir şekilde uyaran ABD Başkanı, "Yardımlara izin verin, görevlileri vurmayın, üzerinize düşeni yapın" dedi...

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Gazze'deki son duruma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"ÖLDÜRÜLENLER HAMAS ÜYESİ DEĞİL, MASUM SİVİLLER OLDU"

Biden, konuşmasının Gazze ile ilgili bölümünde 7 Ekim'deki Hamas saldırısından "İsrail Holokost'tan sonraki en kanlı gününü yaşadı" diyerek bahsetti ve "İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu" savundu. Biden, buna karşılık, İsrail'in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı." şeklinde konuştu.

Biden, İsrail'i uyardı: Öldürülenler Hamas üyesi değil sivillerdi, üzerinize düşeni yapın - 1. Resim

"İSRAİL ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN"

Biden, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini de açıkladı.

Söz konusu geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu: "Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır, ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz."

Biden ayrıca, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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