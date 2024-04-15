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Biden'dan Netanyahu'ya İran'a karşılık verirken dikkatli düşünülmesi uyarısı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Biden&#039;dan Netanyahu&#039;ya İran&#039;a karşılık verirken dikkatli düşünülmesi uyarısı!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, İran'ın saldırılarına karşılık vermeden önce "dikkatli düşünülmesi" konusunda uyardı.

Amerikalı kıdemli bir yetkili, gazetecilere, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya, "gerilimin tırmanması riskinin dikkatlice düşünülmesi ve konuya stratejik açıdan yaklaşılması gerektiğini söylediğini" aktardı. 

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İsrail'in, ABD'ye İran'la arasındaki gerilimi artırmayı düşünmediğini açıkça belirttiğini kaydeden yetkili ayrıca ABD'nin İsrail'in olası bir misilleme saldırısına destek verme ihtimali sorulduğunda "böyle bir planları olmadığını" belirtti.

İran ile İsrail arasındaki kriz

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

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İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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