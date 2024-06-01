Biden'ın çağrısına Macron kulak verdi! ABD'nin ateşkes teklifine 4 dilde destek mesajı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah katliamlarını sürdürürken, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray, “Şimdi barış isteyen herkes sesini yükseltmeli” ifadelerinin yer verdi. Biden'ın ateşkes çağrısı üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 dilde "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz" mesajı yayımladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın dün basına yaptığı “İsrail, Hamas’a kalıcı ateşkesi de içeren yeni bir teklif iletti” açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi.

Hamas’ın da teklife olumlu baktığı yönündeki açıklamalarının ardından bölgede ne olacağı merak konusu haline geldi.

BEYAZ SARAY: BARIŞ İSTEYEN HERKES SESİNİ YÜKSELTMELİ

Beyaz Saray tarafından bugün yapılan açıklamada, “Şimdi barış isteyen herkes sesini yükseltmelidir. Hamas liderlerine teklifi kabul etmelerini, teklifin gerçek ve kalıcı olması için çalışmaları ve bu trajik savaştan daha iyi bir gelecek çıkarmaları gerektiğini bildirmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Biden’ın, "Bu yeni aşamaya başlamanın zamanı geldi. Rehinelerin eve dönmesi, acıların sona ermesi, İsrail'in güvende olması için bu savaşın bitme vakti geldi” dediği aktarıldı.

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MACRON'DAN 4 DİLDE ATEŞKES ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması için çalıştığını bildirdi.

Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.