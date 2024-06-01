Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

İsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze'de savaş esir takasının ardından bitecek

İsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze'de savaş esir takasının ardından bitecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü. Fidan-Ali Bagheri görüşmesinde Gazze'deki son durum ve olası ateşkes konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra, Gazze konusu masaya yatırıldı.

GAZZE ATEŞKESİ GÜNDEMDE!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel ateşkes, Biden'ın duyurduğu teklif, esir takası vb. konuların ele alındığı tahmin ediliyor.