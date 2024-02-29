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    • Haberler > Dünya > Biden'ın doktoru son raporu paylaştı: Endişelenecek bir durum yok

    Biden'ın doktoru son raporu paylaştı: Endişelenecek bir durum yok

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı programlardaki garip hareketler ile tüm dünyanın dikkatini çekiyordu. Yakınları ise sağlık durumu için endişeleniyordu. Doktoru merakla beklenen raporu paylaştı. 81 yaşındaki Biden'ın yıllık yapılan sağlık raporunda, "Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmedi. Herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor." ifadeleri yer aldı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın  doktoru tarafından onaylanan ve durumunun iyi olduğu belirtilen raporun içeriği yer aldı.

    "ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

    Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşıldı. O'Connor'ın raporunda, "Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmedi. Herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor." ifadeleri yer aldı.

    "BAŞKOMUTANLIK DAHİL TÜM GÖRÜEVLERİNİ YERİNE GETİREBİLİR"

    Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır." değerlendirmesine yer verildi.

    "UYKU APNESİ SORUNU DEVAM EDİYOR"


    Biden'ın kalp ritminden kolesterol değerlerine kadar her türlü ayrıntılı bilginin yer aldığı raporda, ABD Başkanı'nın uyku apnesi rahatsızlığının da stabil kaldığı belirtildi.

    YAŞI TARTIŞMA KONUSU OLUYOR

    Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, sağlık durumu ve yaşıyla ilgili tartışmaların devam ettiği dönemde geldi.ABC News/Ipsos tarafından 9-10 Şubat'ta yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ı ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söylemişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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