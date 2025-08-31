Bilim dünyası çalkalanıyor! 3.400 ışık yılı ötede kimyasal izler bulundu

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Güneş benzeri ömrünü tamamlamış bir yıldızın ardından gezegenleri oluşturan yapı taşlarının ilk izlerini ortaya çıkardı.

Yaklaşık 3.400 ışık yılı uzaklıktaki Kelebek Nebulası’nda yapılan gözlemde, gezegen oluşumuna katkı sağlayan toz ve moleküllerin izlerini olağanüstü netlikte kaydetti.

JWST'DEN KOZMİK KİMYAYA DEV KATKI

JWST, yaşamın yapı taşlarından PAH moleküllerinin Kelebek Nebulası’nda adeta fışkırdığını ortaya çıkardı!

Ölü bir yıldızın kalıntılarında tespit edilen bu büyük hidrokarbon bileşikleri, gezegen oluşumu kadar yaşamın kimyasal temelleri için de kritik öneme sahip.

ÖLÜ YILDIZDAN BEYAZ CÜCEYE: KOZMİK GEÇİŞ

Kelebek Nebulası’na şekil veren yıldız, nükleer füzyon kapasitesini yitirerek yaşamının sonuna ulaşmıştı. Yıldızın dış katmanları uzaya savrulurken, geride 220.000 santigrat derece sıcaklığa ulaşan bir beyaz cüce kaldı.

JWST’nin gelişmiş kızılötesi gözlemevi, bu yapıların toz içindeki detaylarını ortaya çıkararak gezegen oluşum süreçlerine yeni bir ışık tuttu.