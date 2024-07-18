Binlercesi ele geçirildi, değeri milyonlar! Yumurtaların hepsine el konuldu

El konulan ve değeri yaklaşık 500 bin dolar (16 milyon TL) olan yumurtaların, 62 yaşındaki bir kişi tarafından satıldığından şüpheleniliyor. Şüphelinin mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

Yumurtaların ise nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan, nadir ve tehlike altındaki türlere ait olduğu düşünülüyor.

KUŞLARA MÜDAHALENİN CEZASI AĞIR

Avustralya Federal İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığından (DCCEEW) bir sözcü, şüphelinin yaban hayattan kuş yumurtası toplama ve hem endemik hem de koruma altında olan kuş türlerinin yumurtalarını satma suçlarını işlediğinin öne sürüldüğünü belirtti.

Göçmen veya nesli tehlike altındaki kuşlara müdahale 7 yıl hapis, 138 bin 600 dolar para cezası veya her iki cezayla sonuçlanabiliyor. Öte yandan ülkede endemik veya nesli tehlike altındaki kuşlar ve yumurtalarının ihracatı veya ithalatını yapanlar, 10 yıla kadar hapis ve 330 bin dolar para cezası alabiliyor. (Fotoğraflar: DCCEEW)