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Binlercesi ele geçirildi, değeri milyonlar! Yumurtaların hepsine el konuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Binlercesi ele geçirildi, değeri milyonlar! Yumurtaların hepsine el konuldu
Avustralya, Yaban Hayatı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'da değeri 500 bin doları bulan (16 milyon TL) içi boşaltılmış 3 bin 404 adet nadir kuş yumurtası ele geçirildi.

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti Granton kentinde bulunan bir mülkte, farklı türlere ait ve içleri boşaltılmış 3 bin 404 adet nadir kuş yumurtası bulundu.

El konulan ve değeri yaklaşık 500 bin dolar (16 milyon TL) olan yumurtaların, 62 yaşındaki bir kişi tarafından satıldığından şüpheleniliyor. Şüphelinin mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

Yumurtaların ise nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan, nadir ve tehlike altındaki türlere ait olduğu düşünülüyor.

Binlercesi ele geçirildi, değeri milyonlar! Yumurtaların hepsine el konuldu - 1. Resim

KUŞLARA MÜDAHALENİN CEZASI AĞIR

Avustralya Federal İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığından (DCCEEW) bir sözcü, şüphelinin yaban hayattan kuş yumurtası toplama ve hem endemik hem de koruma altında olan kuş türlerinin yumurtalarını satma suçlarını işlediğinin öne sürüldüğünü belirtti.

Göçmen veya nesli tehlike altındaki kuşlara müdahale 7 yıl hapis, 138 bin 600 dolar para cezası veya her iki cezayla sonuçlanabiliyor. Öte yandan ülkede endemik veya nesli tehlike altındaki kuşlar ve yumurtalarının ihracatı veya ithalatını yapanlar, 10 yıla kadar hapis ve 330 bin dolar para cezası alabiliyor. (Fotoğraflar: DCCEEW)

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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