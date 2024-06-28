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Avustralya'da 'mantar jelibonu' alarmı! 5 kişi hastanelik oldu, semptomları korkuttu

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Avustralya&#039;da &#039;mantar jelibonu&#039; alarmı! 5 kişi hastanelik oldu, semptomları korkuttu
Avustralya, Haber

Dünya Haberleri

Avustralya'da satılan 'mantar jelibonu'nu tüketen en az 5 kişi Nisan ayından bu yana hastanelik oldu. Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları, 'jelibonu yemeyin' uyarısı yapıp hepsini geri çağırdı.

Avustralya, tüketicilerin 'kalp atışlarının hızlanması' ve 'rahatsız edici halüsinasyonlar görmesi' nedeniyle ülkede satışa sunulan Uncle Frog'un mantarlı jelibonlarını yememe uyarısı yaptı ve jelibonları geri çağırdı.

Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları, nisan ayından bu yana 'aslan yelesi' ve 'kordiseps' şekerlerini tüketen en az 5 kişinin Yeni Güney Galler'deki hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; bu beklenmedik zehirlenmeler, eyaletin sağlık departmanının Halk Sağlığı Yasası uyarınca bir uyarı yayımlamasına yol açtı. Queensland ve Victoria da benzer uyarılar yayımladı.

KUSMA, HALÜSİNASYON, NABIZ HIZLANMASI...

İnsanlar bu jelibonları tükettikten sonra sürekli kusma, rahatsız edici halüsinasyonlar, nabzın hızlanması, nöbet benzeri etkinlik ve istemsiz hareket etme gibi bir dizi semptom bildiriyor.

Üç çocuk annesi Laura Jones ise jelibonu yemesinin üzerinden sadece bir saat geçmişken rahatsız edici semptomlar yaşamaya başladığını söyledi. ABC'ye konuşan Jones, "Ambulansla hastaneye kaldırılmam gerekti. Taşikardik bir haldeydim, kalp atış hızım 160'tı" dedi.

Jones, şekerlemeleri anksiyetesine iyi geleceğini düşünerek internetten satın aldığını ancak "bugüne kadar deneyimlediği en tuhaf şeyi" yaşadığını belirtti.

Ülkede 'mantar jelibonu' alarmı! 5 kişi hastanelik oldu, semptomları korkuttu - 1. Resim

"ÖLECEKMİŞİM GİBİ HİSSETTİM"

Üç çocuk annesi kadın, "Gerçekten bedenimin dışında olduğumu hissettim ve kısa süreli hafıza kaybı yaşadım. Kıyametin yaklaştığı hissine kapıldım. Tüm samimiyetimle söylüyorum; ölecekmişim gibi hissettim. 'Çocuklara ne olacak' diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Uncle Frog yöneticisi Rohan Bandil, “benzer ürünler satan birçok başka marka” olduğunu söyledi ve Guardian Australia'ya yaptığı açıklamada, "Başlarına böyle bir şey geldiği için gerçekten üzgünüz, amacımız bu değildi" dedi.

(Fotoğraf: NSW Food Authority)

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