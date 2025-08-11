Bir evin çatısını delmişti! Dünya'dan daha yaşlı çıktı

Georgia eyaletinde 26 Haziran'da bir evin çatısına gök taşı çarpmıştı. Georgia Eyalet Üniversitesi, evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı.

DÜNYA'DAN 20 MİLYON YIL DAHA YAŞLI

Üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, gök taşının yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştuğu tespit edildi. İncelemeye göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı.

HALA KALINTILARI VAR

Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris konuyla ilgili "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip." ifadelerini kullandı. Öte yandan gök taşının çarptığı evin sahipleri, hala etraftan gök taşına ait kalıntılar bulduklarını da söyledi.