ABD Büyükelçisi Barrack'ın açıklaması olay oldu! "Orta Doğu diye bir şey yok, kabile ve köyler var”
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Orta Doğu'nun sosyo-politik yapısına ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Barrack, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu diye bir şey yoktur. Kabileler ve köyler vardır" diyerek bölgedeki ulus-devlet yapılarının dışarıdan dayatıldığını savundu.
'ULUS DEVLETLER 1916'DA OLUŞTURULDU'
Barrack, gazetecilere yaptığı açıklamada modern ulus devletlerin İngilizler ve Fransızlar tarafından 1916’da kurulduğunu ifade etti. Osmanlı İmparatorluğu’nun sömürge güçleri tarafından “düz çizgilerle” bölündüğünü söyledi.
'ORTA DOĞU BÖYLE İŞLEMEZ'
Büyükelçi, “Orta Doğu bu şekilde işlemez. Her şey birey, aile, köy, sonra kabile, topluluk, din ile başlar. En son ulus gelir” dedi.
110 FARKLI ETNİK GRUP, 27 ULUS
Barrack, bölgede 110 etnik grup ve 27 ulusun bulunduğunu, siyasi kavramların bu yapıyla uyumlu olmadığını savundu. İnsanların yalnızca “kendi ve çocuklarının hayatını daha iyi hale getirme” düşüncesine uyum sağlayabileceğini aktardı.
Büyükelçi, geçtiğimiz ay başkanlık sarayında düzenlenen bir toplantıda Lübnanlı gazetecileri “hayvani” olarak nitelendirmiş, “Kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yok oluruz” ifadeleriyle tepki çekmişti.
SURİYE AÇIKLAMASI
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla Rudaw’a da konuşan Barrack, yıl sonuna kadar “tüm grupları ve azınlıkları kapsayan merkezi bir Suriye hükümeti”nin kurulmasını beklediğini söyledi. Federasyon ihtimalini ise net bir şekilde reddetti.