Bir ülke kapılarını turistlere açtı! Tarihin en büyük turizm kampanyası: Ücretsiz uçak bileti dağıtacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bir ülke kapılarını turistlere açtı! Tarihin en büyük turizm kampanyası: Ücretsiz uçak bileti dağıtacak
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tayland, ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla dikkat çeken bir hamle yaptı. Yaklaşık 200 bin yabancı turisti çekmeyi hedefleyen Asya ülkesi, ücretsiz uçak bileti vermeyi planlıyor. 

Tayland Turizm ve Spor Bakanlığı turizmi canlandırmak adına dikkat çeken bir teklif hazırladı. 

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, ''Buy International, Free Thailand Domestic Flights'' adlı kampanya kapsamında, Tayland’a uluslararası uçak bileti olan ziyaretçiler, iç hatlarda ücretsiz uçuş ve bagaj fırsatından faydalanabilecek.

Bir ülke kapılarını turistlere açtı! Tarihin en büyük turizm kampanyası: Ücretsiz uçak bileti dağıtacak - 1. Resim

6 FARKLI HAVAYOLU ŞİRKETİNDE GEÇERLİ OLACAK

Biletler, Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air ve Thai Vietjet olmak üzere altı farklı Tayland havayolunda geçerli olacak.

Teklifin onaylanması halinde uygulama, Eylül-Kasım ayları arasında yürürlüğe girecek. Program kapsamında ülkeye çekilmesi hedeflenen turist sayısı 200 bin olarak belirlenirken, program için öngörülen bütçe 700 milyon baht (yaklaşık 21,5 milyon USD) (yaklaşık 885 milyon TL) olarak belirlendi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

