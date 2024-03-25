Birer saat arayla 2 evlat... Gazzeli babanın tarifsiz acısı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri açlığa esir etmeye devam ediyor. Gazzeli bir baba, açlıktan ölen 10 yaşındaki çocuğunu defnettikten sonra mezarlık dönüşü 8 yaşındaki çocuğunun da aynı sebeple hayatını kaybettiğini öğrendi.

İsrail ordusunun aylardır kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde 2 çocuğun daha yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılma nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlık krizinden kaçarak güneyde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığınan 33 yaşındaki Yahya Habbuş, yetersiz beslenmeden vefat eden 10 yaşındaki oğlu Süheyl'i Refah'taki mezarlıklardan birinde toprağa verdi. Gazzeli baba, mezarlıktan döndüğünde 8 yaşındaki diğer oğlu Muhammed'in de hayatını kaybettiği haberini aldı.

Acılı baba Habbuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit oğlum Süheyl'i toprağa verdikten bir saat sonra ikinci oğlum Muhammed de şehit düştü" ifadelerini kullandı.

DOĞUŞTAN BEYİN FELCİ HASTASIYDILAR

Doğuştan beyin felci hastası olan 2 çocuğun, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği Gazze'de yeterli şekilde beslenemediği ve herhangi bir sağlık hizmeti alamadığı belirtildi. Söz konusu çocukların ölümüyle ilgili Filistin Sağlık Bakanlığından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.