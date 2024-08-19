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Blinken'dan İsrail'de sürpriz ateşkes açıklaması: Belki de son fırsat

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Blinken&#039;dan İsrail&#039;de sürpriz ateşkes açıklaması: Belki de son fırsat

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkese ilişkin konuşan Blinken, "Mevcut görüşmeler ateşkes için son fırsat olabilir" dedi. ABD Başkanı Biden'dan da ateşkes açıklaması geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ederken bu süreçte dünyanın büyük bölümü İsrail'in zulmüne tepki gösterdi, katliamın en büyük destekçisi ise ABD oldu. 7 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın saldırı ihtimali devam ederken yeniden İsrail'e gitti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Blinken, ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e iniş yaptı. Blinken'ın bu sabah Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi planlanıyor.

Blinken'dan İsrail'de sürpriz ateşkes açıklaması: Belki de son fırsat - 1. Resim

GAZZE'DE ATEŞKES YAPILACAK MI?

Herzog görüşmesi öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Blinken, Washington yönetiminin İsrail ve Hamas arasında anlaşma için bulunduğu son diplomatik hamlenin aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılabilmesi için 'olasılıkla en iyi ve belki de son fırsat' olduğunu belirtti.

BIDEN'DAN 'ATEŞKES' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili durumu görüşmek üzere İsrail'e gitmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki durumla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Biden, "Pes etmiyoruz. (Gazze'de ateşkes) Halen mümkün." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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