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Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı! Kopmak üzere olan parmakları dikildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı! Kopmak üzere olan parmakları dikildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kadının kopmak üzere olan parmakları dikildi.

Erzincan’ın Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy köyünde 64 yaşındaki Ayşe K., evinin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARINA KOŞTU

Köpeklerin yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti. Vatandaşın kürekle köpeklere müdahale etmesi üzerine saldırgan köpekler uzaklaştı. Yaralanan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan parmaklarına dikiş atıldı.

ÇEVRE HALKI İSYANDA

Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda da sürüler halinde gezen köpeklerden şikayet eden vatandaşlar, “Sokak köpeklerinden dolayı mahalle ve sokaklarda korkudan yürüyemez olduk. Bu duruma karşı biran önce tedbir alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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