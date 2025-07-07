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Boko Haram, saldırıya geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Boko Haram, saldırıya geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Borno Eyalet Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Boko Haram üyelerinin, eyaletin başkenti Maiduguri'nin 272 kilometre uzaklığındaki Malam Fatori bölgesinde saldırı düzenlediği belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

BİNLERCE İNSAN CANINDAN OLDU

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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