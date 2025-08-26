Boşanma krizi bunu da yaptırdı! Uykusunda yakaladı, asitle yakıp...

Pes dedirten olay, ABD’nin Florida eyaletinde 21 Ağustos’ta yaşandı. 50 yaşındaki Chuanying He, eşi Robert Heyden’ın kendisine boşanma davası açması üzerine Heyden’a kabusu yaşattı.

UYURKEN ÜZERİNE ASİT DÖKTÜ

New Port Richey Polis Departmanı’nın açıklamasına göre, Chuanying He, 65 yaşındaki kocasının üzerine uyurken sülfürik asit döktü ve kaldığı odanın kapısını kilitledi.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olaydan birkaç saat sonra saldırgan eş polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis, Heyden’ın yardım çığlıkları attığını duydu ancak yatak odasının kapısının tahta bir çubuk ve metal tel ile sıkıştırılması sebebiyle odaya hemen giremedi.

Uzun uğraşlar sonucu odanın kapısı açılırken adam ağır yaralı halde bulundu. Acil bir şekilde ameliyata alınan Heyden, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Polis kayıtlarına göre Heyden, Mart ayında boşanma davası açmış ve evin kullanım hakkı için ayrıca başvuruda bulunmuştu. Duruşma, saldırının ertesi günü, 22 Ağustos’ta yapılacaktı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken saldırgan eş Chuanying He cinayetle suçlandı.