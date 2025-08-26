Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü yapımcı ve eşi evlerinde ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

''American Idol'' yarışmasının yapımcılarından Robin Kaye ve eşi Thomas Deluca, 10 Temmuz’da ABD'nin Los Angeles eyaletindeki evlerinde ölü bulunmuşlardı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, çiftin ölümüne dair resmi açıklama yapılırken detaylar kan dondurdu.

Geçtiğimiz ay yapımcı Robin Kaye ve eşi Thomas Deluca, ABD'nin Los Angeles eyaletinde yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.
Her ikisi de 70 yaşında olan çiftin cesetleri olaydan dört gün sonra bulunurken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. 

ÇOK SAYIDA KURŞUN YARASI ALDILAR

Kayıtlara cinayet olarak geçen olayda çiftin çok sayıda kurşun yarası aldığı tespit edilirken, Deluca’nın vurulduktan saniyeler sonra öldüğü, Kaye’in ise birkaç dakika boyunca hayatta kaldığı belirlendi. 

ALARMLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

People’ın haberine göre çift, 10 Temmuz tarihinde market alışverişinden sonra eve döndüklerinde bir hırsızla karşı karşıya geldiler. Edinilen bilgilere göre, çiftin ön kapısı kilitli değildi ve alarmları devre dışı bırakılmıştı. İddiaya göre suç dosyası kabarık olan şüpheli, evde çıkan arbedenin ardından ikiliyi kendi silahlarıyla vurarak öldürdü. 

CESETLERİ 4 GÜN SONRA BULUNDU

Cesetler, olaydan 4 gün sonra Los Angeles Polis Departmanı ekipleri tarafından bulunurken, şüpheli ertesi gün tutuklandı ve iki kez cinayetle suçlandı. 20 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılan zanlının sorulan sorulara cevap vermemesi üzerine duruşma yarıda kesilirken şüphelinin avukatı, adamın intihara meyilli olduğunu vurguladı. 

Zanlı şu anda kefaletsiz olarak gözaltında tutuluyor.

Şüphelinin 2023 sonu ile 2024 başı arasında en az üç kez tutuklandığı, bu suçlamalar arasında darp ve silahla tehditin de bulunduğu bildirildi. Mahkeme kayıtlarına göre, bu tutuklamaların en az ikisinden sonra aynı gün serbest bırakıldı.

