Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Buzul eridi, 28 yıldır kayıp olan adamın cesedi ortaya çıktı

Buzul eridi, 28 yıldır kayıp olan adamın cesedi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Buzul eridi, 28 yıldır kayıp olan adamın cesedi ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan'ın Kohistan bölgesindeki buzulun erimesiyle yaklaşık 28 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bozulmadığı ve adamın halen tanınabilir olduğu öğrenildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, dağlık Kohistan'da bulunan bir grup ziyaretçi, bir ceset fark ederek durumu bölge sakinlerine haber verdi.

CESET HİÇ BOZULMAMIŞ

Cesedin bozulmadan kaldığını ve halen tanınabilir durumda olduğunu ifade eden bölge sakinleri, adamın kıyafetlerinden kimlik kartının da çıkarıldığını belirtti.

28 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞ

Polis yetkilileri, buzulun sıcaklıklar nedeniyle erimesinin ardından ortaya çıkan cesedin yaklaşık 28 yıl önce kaybolan Nasreddin ismindeki birine ait olduğunu ifade etti.

Kişinin hayvan ticaretiyle uğraştığını, Battagram bölgesinden dönerken atıyla bir mağaraya girdiğini ve bir daha geri dönmediğini belirten bölge sakinleri, o dönemde kardeşi ve çevredeki köylülerin mağarada arama yaptığını ancak Nasreddin'i bulamadıklarını anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

‘Selami Şahin kaza geçirdi’ haberi gündem oldu! Beklenen açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail yardım bekleyenlere saldırıyor! Abluka altındaki Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor - Dünyaİsrail şiddetin dozunu daha da arttırdıHiroşima felaketinin 80. yıl dönümü: 160 bin kurban anıldı - DünyaHiroşima felaketinin 80. yıl dönümü: 160 bin kurban anıldıRus bilim insanları fark etti! Deprem, dünya haritasını değiştirdi - DünyaBilim insanları şokta! Deprem dünya haritasını böyle değiştirdiMoldova'da Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı - DünyaSeçim kampanyası başını yaktıYolcunun bavulundan çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi! Üstelik ilk değilmiş - DünyaBavulundan çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi! Yüzlerce...Hindistan'ı heyelan vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kayıp var - DünyaÜlke felaketi yaşadı! 100'den fazla kayıp var
Sonraki Haber Yükleniyor...