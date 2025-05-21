Buzullar için korkunç tahmin! Bedelini o ülkeler ödeyecek

Yapılan bir araştırmaya göre buz tabakaları kontrolden çıkarak erimeye doğru gidiyor ve bu durum deniz seviyesinin birkaç metre yükselmesine neden olacak. Küresel ısınma 1.5 santigrat derecenin altında tutulsa bile kıyı ülkelerinden "felaket" niteliğinde göçlerin yaşanması bekleniyor.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup, Grönland ve Antarktika buz tabakalarının erimemesi için "güvenli bir ısınma sınırının" ne olacağını belirlemeye koyuldu. Uzmanların uydulardan, iklim modellerinden, buz çekirdeklerinden, derin deniz tortuları ve hatta ahtapot DNA'sı gibi şeylerden elde edilen verileri alan çalışmaları incelerken buldukları şey korkunç bir tabloyu ortaya koydu.

Dünya, iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerini önlemek için küresel ısınmayı 1.5 santigrat derece ile sınırlama sözü verdi. Ancak, bu sınır sadece erişilemez bir hızla aşılmakla kalmıyor. Dünyanın şu anda 2100 yılına kadar 2,9 dereceye kadar ısınma yolunda olduğu belirtiliyor. Ancak Communications Earth and Environment dergisinde yayınlanan çalışmanın en endişe verici bulgusu, küresel ısınma 1.5 derece ile sınırlansa dahi buz tabakalarının kurtarılmaya yetmeyebileceği.

DENİZ SEVİYESİ "FELAKET" ŞEKİLDE YÜKSELECEK

Bilim insanları, dünya bugün 1.2 derecelik ısınma seviyesine devam etse bile bunun hâlâ buzul tabakasının hızla erimesine ve deniz seviyesinin felaketle sonuçlanacak şekilde yükselmesine neden olabileceğini belirtti.

Grönland ve Antarktika buz tabakaları, küresel deniz seviyelerini yaklaşık 65 metre yükseltmeye yetecek kadar tatlı su barındırıyor. Muhtemel bir senaryo olmasa da riski tam olarak anlayabilmek için bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor.

Dünyanın 1990'lardan beri kaybettiği buz miktarı dört katına çıktı. Şu anda yılda yaklaşık 370 milyar ton buzul kaybediliyor. Buz örtüsünün erimesi yükselen denizlere katkıda bulunuyor ve yıllık deniz seviyesi artış hızı son 30 yılda iki katına yükseldi.

230 MİLYON İNSAN DENİZ SEVİYESİNDEN 1 METRE YÜKSEKTE YAŞIYOR

Durham Üniversitesi'nde buzul bilimci Chris Stokes, "Deniz seviyesindeki artışın 1.5'te yavaşladığını görmüyorsunuz, aksine oldukça hızlı bir ivmelenme görüyorsunuz" dedi. Bu, dünyanın kıyı nüfusları için varoluşsal bir tehdit. Yaklaşık 230 milyon insan deniz seviyesinden 1 metreden daha az yükseklikte yaşıyor.

Çalışma, buz tabakalarında tutulan buz miktarındaki küçük değişikliklerin bile küresel kıyı şeritlerini "derinden değiştireceğini", yüz milyonlarca insanı yerinden edeceğini ve adaptasyonun sınırlarını zorlayan hasara yol açacağını ortaya koyuyor.