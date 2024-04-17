Çakma Titanik karada battı! 160 milyon dolar çöpe gitti

Turizm amaçlı bire bir inşa edilen “Çin işi” Titanik Projesi yarım kaldı. Yeteri kadar ilgi görmeyen çakma transatlantik çürümeye terk edildi.

M.EMİN ARVAS'IN HABERİ - 1997 yapımı Titanik filminin Çin’de çok büyük rağbet gördüğünü fark eden Çinli yatırımcı Su Shaojun, 1912’de buz dağına çarparak batan dev transatlantiğin gerçek boyutlarda bir kopyasını yaptırdı. 160 milyon dolara mal olan gemi, müze olarak kullanılmak üzere 2016’da Sichuan eyaletinde bir tema parkına yerleştirildi. Tasarımcılar 50.000 ton ağırlığında, 240 metre uzunluğundaki gemiyi orijinaline mümkün mertebe benzer şekilde planlamışlardı. İçinde lüks ziyafet salonları, tiyatrolar, gözlem platformları ve hatta yüzme havuzları bulunacak gemi, içindekilere denizde yolculuk yapıyormuş hissi verecek, onlara beş yıldızlı otel konforu sunacaktı. Gemide ziyaretçilere buzdağına çarpma tecrübesi de yaşatılması planlanıyordu.

İŞLER TERS GİTTİ PROJE YARIM KALDI

Titanik faciasının 1.500’den fazla kurbanının aileleri ise bu duruma tepki gösterdiler. 2.400 yolcu ve 900 personel barındırabilecek kapasitede inşa edilen gemide işlerin ters gitmesi sonucu proje yarım kaldı ve daha sonra da tamamen terk edildi. İlk seferini 2022’de yapması planlanan dev gemi, her geçen gün biraz daha çürüyor...