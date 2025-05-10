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Canlı yayında korku dolu anlar! Bir anda bayılıp düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın eski çalışma arkadaşlarından, siyaset analizcisi Camryn Kinsey katıldığı canlı yayında bayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski çalışma arkadaşlarından Camryn Kinsey, Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında Jonathan Hunt'ın sunduğu 'Fox News at Night' programının konuğu oldu.

BİR ANDA DÜŞTÜ

Yayında eski ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan adayı Kamala Harris'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Kinsey, "Yani bu yetersizlikle ilgili, ideolojiyle veya şeyle ilgili değil, şeyle ilgili değil..." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında korku dolu anlar! Bir anda bayılıp düştü - 1. Resim

O anlarda baygınlık geçiren genç kadın, yere yığıldı. Programda hemen reklam arasına gidildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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