Canlı yayında korku dolu anlar! Bir anda bayılıp düştü
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'ın eski çalışma arkadaşlarından, siyaset analizcisi Camryn Kinsey katıldığı canlı yayında bayıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski çalışma arkadaşlarından Camryn Kinsey, Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında Jonathan Hunt'ın sunduğu 'Fox News at Night' programının konuğu oldu.
BİR ANDA DÜŞTÜ
Yayında eski ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan adayı Kamala Harris'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Kinsey, "Yani bu yetersizlikle ilgili, ideolojiyle veya şeyle ilgili değil, şeyle ilgili değil..." ifadelerini kullandı.
O anlarda baygınlık geçiren genç kadın, yere yığıldı. Programda hemen reklam arasına gidildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar