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Yaşlı adamı oğluymuş gibi kandırıp dolandırdı! Yüz binlerce lirasından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşlı adamı oğluymuş gibi kandırıp dolandırdı! Yüz binlerce lirasından oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bayrampaşa'da kendisini oğlu olarak tanıtıp 400 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.

15 Nisan Salı günü Bayrampaşa'da G.Ü.'yü (84) telefonla arayan şüpheli, kendisini oğlu olarak tanıttı. Telefonda yapılan yönlendirme üzerine G.Ü., ikametine gelen kişiye yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim etti.

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Olayın ardından dolandırıldığını fark eden G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin, 12 adet suç kaydı bulunan S.K. (36) olduğu tespit edildi.

Yaşlı adamı oğluymuş gibi kandırıp dolandırdı! Yüz binlerce lirasından oldu - 1. Resim

KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheli, 9 Mayıs Cuma günü Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, aynı gün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin dolandırıcılığın gerçekleştiği adrese geldiği anlar yer aldı.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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