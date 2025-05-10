BİST 100’de ‘yukarı hareket’ sürecek mi? İşte bu hafta en çok yükselen ve düşen 5 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,43 primle 9.390’dan kapandı. Yükselişin devamı için 9.450 direncinin aşılması gerektiğine dikkat çeken analistler, “Yüksek fonlama maliyeti, zayıf bilançolar ve devam eden riskler nedeniyle, daha güçlü bir yükseliş için henüz erken olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor. Bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri? 12 aylık endeks hedefi kaç puan oldu? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %2,43 prim yaptı ve 9.390 puandan kapandı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.032 ve en yüksek 9.421 puanı gördü. Rakamlar, endeksin haftalık bazda gördüğü yüksek seviye yakın bir noktadan kapanışa işaret etti.

ENDEKSTE KRİTİK DESTEK

Analistler, mart ayında başlayan dönüşle birlikte endeksin en düşük 8.872 seviyesini gördüğünü ancak 9.000’in altında herhangi bir kapanış yaşanmadığı hatırlatarak, “Bu hafta da endeksin yeniden bu seviyeye yaklaşıp yukarı dönmesi, teknik anlamda 9.000’in önemini gösterdi” görüşünü dile getiriyor.

12 AYLIK HEDEF FİYAT

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “BİST 100 üzerinden yapılan hesaplamalara göre 12 aylık endeks hedefi 13.900’lere işaret ediyor. Yüksek fonlama maliyetleri, zayıf bilançolar ve devam eden riskler nedeniyle güçlü yükseliş hareketi için henüz erken olduğunu düşünüyoruz” denildi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Yapı Kredi’nin değerlendirmesinde ise endekste 9.250’nin ilk destek olarak izlenmesi gerektiği ifade edilerek, “Mevcut hareketin güçlenmesi için 9.350-9.450 eşiğinin aşılması gerekiyor. Böyle bir gelişme halinde 9.700/9.750 bölgesi ajandaya girebilir. 9.000 bölgesi ise önemli bir zarar kes noktası” denildi.

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında en fazla yükselen ilk 5 hisse şöyle:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding: %28,28 OBA Makarnacılık: %16,08 Aselsan: %14,95 Pasifik Eurosia Lojistik: %11,59 CW Enerji: %10,22

EN FAZLA DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en fazla düşen ilk 5 hisse ise şunlar oldu: