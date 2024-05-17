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Cezaevi müdürüne infaz! Motosikletle gelip dehşet saçtılar...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kolombiya, Bogota, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya'da La Modelo hapishanesinin müdürü Elmer Fernandez, aracında motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Müdür olay yerinde hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da La Modelo hapishanesinin müdürü Elmer Fernandez bir araç içinde ölü bulundu.

Fernandez, Bogota'nın Barrios Unidos kasabasında, NQS Bulvarı üzerindeki taşıt köprüsüne yakın bir noktada, INPEC (Kolombiya Ulusal Ceza ve Hapishane Enstitüsü) aracında iken, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

Bogota polisi olay yerinde hayatını kaybeden hapishane müdürünün aracında inceleme başlattı.

Albay Fernandez'in görev yaptığı hapishanede, INPEC personeline yönelik tehditlerde bulunulduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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