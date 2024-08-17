Cezaevinde çıkan isyan kanlı bitti! Kaçan mahkumlar çatışmada öldürüldü...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 11:08 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

540 mahkumun bulunduğu cezaevinde isyan çıktı. Daha iyi yemek ve tıbbi bakım talep eden mahkumlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Firar eden 11 kişi ise çıkan çatılmada öldürüldü.