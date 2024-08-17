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Cezaevinde çıkan isyan kanlı bitti! Kaçan mahkumlar çatışmada öldürüldü...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

540 mahkumun bulunduğu cezaevinde isyan çıktı. Daha iyi yemek ve tıbbi bakım talep eden mahkumlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Firar eden 11 kişi ise çıkan çatılmada öldürüldü.

Ada ülkesi Haiti'nin kuzeyindeki Saint-Marc kasabasında yaklaşık 540 mahkumun bulunduğu cezaevinde çıkan isyan, ölümle bitti.

Daha iyi yemek ve tıbbi bakım talebiyle eylem düzenleyen mahkumlar, hapishaneden kaçtı.

Haiti Ulusal Polis Sözcüsü Michel Ange Louis Jeune, hapishaneden kaçan 11 mahkumun polisle çıkan silahlı çatışma sonucu kaybettiğini belirtti. Yetkililer, cezaevindeki durumun kontrol altında olduğunu, ancak bölge haklının firar etmiş olabilecek mahkumlara karşı tetikte olması gerektiğini vurguladı. Mahkumların isyan sırasında memurlara ait yatakhaneleri ve arşivi de ateşe verdiği ifade edildi.

YETERSİZ BESLENMEDEN 185 MAHKUM ÖLDÜ

Öte yandan, Haiti'deki cezaevlerinde uzun süredir su ve yiyecek sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 185 mahkum hayatını kaybederken, ölüm nedenlerinin çoğunun yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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