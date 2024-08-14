Cezaevinden akılalmaz firar! İzinli çıktı, yüzerek kaçmaya çalıştı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, Kaş'tan yüzerek Meis Adası'na geçmeye çalıştı. Firari, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.
Antalya Kaş ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, kontrolleri sırasında yüzerek Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan bir kişi olduğunu fark etti.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı.
FİRARİ DENİZDE YAKALANDI
Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. M.H.K., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı