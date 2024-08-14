Cezaevinden akılalmaz firar! İzinli çıktı, yüzerek kaçmaya çalıştı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Ağustos 2024 19:51 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 20:01 - Güncelleme:

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Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, Kaş'tan yüzerek Meis Adası'na geçmeye çalıştı. Firari, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.