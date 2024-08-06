81 ilde 'Çember-20' operasyonu: 4 bin 517 firari yakalandı

81 ilde son 5 gündür 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-20' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firari yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı

Firari suçlulara yönelik düzenlenen 'Çember-20' operasyonuna dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, 81 ilde son günde 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen operasyonda 4 bin 517 firarinin yakalandığını açıkladı.

"YAKALANIP ADALETE TESLİM EDİLDİLER"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyona dair şu detayları paylaştı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 4.489 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs “Çember-20” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 698 şahıs,

Dolandırıcılıktan 454 şahıs,

Yağmadan 180 şahıs,

Adam Öldürmeden 124 şahıs,

Cinsel Suçlardan 131 şahıs,

Narkotik suçlarından 731 şahıs,

Terörden 39 şahıs,

KOM (Kaçakçılık, Organize) 458 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4. 517 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."