Bakan Yerlikaya açıkladı: 434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 buçuk milyon aracın denetlendiğini, çakar kullanan 246 sürücü belirlendiğini ve 434 bin 129 sürücüye de işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerin verilerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini, 434 bin 129 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

"EMNİYET KEMERİ TAKMAYI İHMAL ETMEYELİM"

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."