Çin, Filipin gemisine tazyikli suyla müdahale etti! Savaş çanları çalıyor

Çin, Filipin gemisine tazyikli suyla müdahale etti! Savaş çanları çalıyor

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Çin, Filipin gemisine tazyikli suyla müdahale etti! Savaş çanları çalıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güney Çin Denizi’nde sular kaynıyor! Çin Sahil Güvenliği, Scarborough Shoal yakınlarında Filipin gemilerinin “yasadışı faaliyetlerde” bulunduğunu ileri sürdü. Pekin, bir Filipin gemisinin sahil güvenlik gemisine kasten çarptığını iddia ederken, bölgeye tazyikli suyla müdahale edildi.

Çin Sahil Güvenliği, Scarborough Shoal yakınlarında Filipin gemilerinin "yasadışı faaliyetlerde" bulunduğunu ileri sürdü. 

Çin tarafı, bir Filipin gemisinin sahil güvenlik gemisine kasten çarptığını iddia etti.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

Çinli yetkililere göre, Salı günü Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı bölgede 10 Filipin hükümet gemisi tespit edildi. Sahil güvenlik, gemilerin “izinsiz faaliyet yürüttüğünü” belirterek tazyikli su ve kontrol önlemleriyle müdahalede bulundu.

Çin kaynakları, bu sırada Filipin gemilerinden birinin sahil güvenlik gemisine kasten çarptığını ileri sürdü. Çarpışmanın, Çin’in söz konusu bölgeyi “ulusal doğa rezervi” ilan etmesinden yalnızca bir hafta sonra yaşanması kayıtlara geçti.

Filipinler Denizcilik Konseyi ise Çin’in suçlamalarını reddetti. Yapılan açıklamada, iddiaların “gerçek dışı” olduğu ve Manila’nın bölgede uluslararası hukuka uygun hareket ettiği iletti.

TARTIŞMALI SCARBOROUGH SIĞLIĞI KARARI

Scarborough Sığlığı, uzun süredir Çin ile Filipinler arasında egemenlik ihtilafına konu olan 150 kilometrekarelik resif ve kaya zincirinden oluşuyor. Bölge, Güney Çin Denizi’nde stratejik konumu nedeniyle askeri ve ekonomik açıdan büyük önem taşımakta.

Çin’in bölgeyi doğa rezervine dönüştürme kararı, uluslararası gözlemciler tarafından Manila’nın tepkisini ölçmeye yönelik bir adım olarak yorumlanmıştı.

