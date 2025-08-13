6 yıl sonra ilk kez! Çin, ABD gemisini kovaladı: Korku dolu anlar kaydedildi

Çin ordusu, Güney Çin Denizi’nin en tartışmalı bölgelerinden biri olan Scarborough Sığlığı yakınlarında seyreden ABD donanmasına ait USS Higgins destroyerini “izlediğini ve uzaklaştırdığını” açıkladı.

Operasyon, ABD’nin altı yıl aradan sonra Scarborough bölgesinin tartışmalı deniz alanına dönüşünü simgeleyen ilk askeri hamle olarak kayıtlara geçti.

ABD Donanması ise operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

'EGEMENLİĞİMİZİ CİDDİ ŞEKİLDE İHLAL ETTİ'

Çin Savunma Bakanlığı, USS Higgins’in Çin hükümetinden izin almadan Huangyan Adası açıklarındaki karasulara girdiğini iddia etti. Bakanlık, bu eylemin Çin’in egemenliğini “ciddi şekilde ihlal ettiğini” ve “Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarı baltaladığını” öne sürdü.

ABD': CAYDIRILAMAYIZ

USS Higgins’in Japonya’nın Yokosuka kentinde konuşlu ABD Yedinci Filosu’na bağlı olduğunu belirten Filo Sözcüsü Sarah Merrill, geminin “uluslararası hukukun izin verdiği şekilde seyrüsefer serbestisi operasyonu” yürüttüğünü iletti.

Merrill, “Çin’in bu görevle ilgili açıklaması yanlıştır… Çin’in söyleyeceği hiçbir şey bizi caydıramaz” ifadelerini kullandı.

FİLİPİNLER GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Olay, bir gün önce Filipinler’in, Çin savaş gemilerini Scarborough çevresinde “tehlikeli manevralar ve yasadışı müdahaleler” yapmakla suçlamasının ardından geldi. Hatta Salı günü bir Çin savaş gemisi, Filipinler’e ait devriye botunu kovalarken kendi sahil güvenlik gemisine çarptı.

Çin, Güney Çin Denizi’nin neredeyse tamamında hak iddia eden “dokuz çizgi hattı” politikasını sürdürüyor. Ancak 2016’da Hollanda’daki uluslararası tahkim mahkemesi, Pekin’in iddialarının yasal ya da tarihi bir dayanağı olmadığını karara bağlamıştı.

ÇATIŞMA RİSKİNE AÇIK BÖLGE

Bölge, son yıllarda Çin ve Filipin gemileri arasında tehlikeli temaslara sahne oldu. Çatışmalarda tekneler çarpıştı, tazyikli su kullanıldı ve Filipinli denizciler yaralandı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Güney Çin Denizi’nde bir Filipin vatandaşının ölmesi halinde bunun “kırmızı çizgi” olacağını ve “savaş eylemine çok yaklaşacağını” söylemişti.