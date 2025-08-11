Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güney Çin Denizi’nde Filipinler’e ait bir devriye botunu yüksek hızla takip eden Çin Sahil Güvenlik gemisi, riskli bir manevra sırasında Çin Donanması’na ait savaş gemisiyle çarpıştı.

Güney Çin Denizi’nde Filipinler’e ait bir devriye botunu takip eden Çin Donanması gemisi, Çin Sahil Güvenliği’ne ait bir başka gemiyle çarpıştı. 

SCARBOROUGH SIĞLIĞI'NDA ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Filipin Sahil Güvenliği Sözcüsü Komodor Jay Tarriela, devriye botu BRP Suluan’ın bölgedeki balıkçılara yardım götüren teknelere eşlik ettiği sırada Çin Sahil Güvenlik gemisi CCG 3104 tarafından yüksek hızla takip edildiğini belirtti. Tarriela, CCG 3104’ün “riskli bir manevrayla” Filipin gemisinin sancak tarafından geçmeye çalıştığını ve bu sırada PLA Donanması’na ait 164 numaralı savaş gemisiyle şiddetli şekilde çarpıştığını söyledi.

ÇİN YASALARA UYGUN ÖNLEM ALDIK

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Gan Yu, çarpışmadan bahsetmeden, Filipin gemilerine karşı “yasalara uygun” engelleme ve kontrol faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Gan Yu, izleme, uzaklaştırma ve engelleme yöntemlerinin uygulandığını aktardı.

Takip operasyonu fiyaskoyla bitti: Çin donanması kendi sahil güvenlik gemisine çarptı! - 1. Resim

YÜKSEK GERİLİM NOKTASI: SCARBOROUGH SIĞLIĞI

Scarborough Sığlığı, Çin’in 2012’de kontrol altına almasından bu yana iki ülke arasında sık sık gerilime neden oluyor. Bölge, küresel deniz ticaretinin yüzde 60’ından fazlasının geçtiği stratejik bir su yolu üzerinde yer alıyor.

Filipin Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkenin egemenlik haklarını savunmak için “bölgede varlığını sürdüreceğini” açıkladı.

TAZYİKLİ SU İLE SALDIRI İDDİASI

Tarriela, olayın başında BRP Suluan’ın Çinli gemiler tarafından tazyikli suyla hedef alındığını ancak başarılı bir şekilde kurtulduğunu bildirdi. Filipin tarafı, yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi vermedi.

