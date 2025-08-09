Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Savaş oyunu bitti, Tehlikeli devriye başladı! Rus-Çin filosu Japonya’da

Pasifik’te tansiyon yeniden yükseldi. Rusya ve Çin donanmaları, 2012’den bu yana süren “Ortak Deniz” tatbikatlarının 10’uncusunu tamamladıktan hemen sonra, Japonya kıyılarına 13,8 mil mesafede koordineli devriyeye başladı. CNS Shaoxing ve CNS Qiandaohu isimli Çin gemileri ile Rus destroyeri Admiral Tributs’un Soya Boğazı’ndan geçişi, Tokyo’da güvenlik endişelerini tırmandırdı.

Rusya ve Çin donanmaları, Japonya yakınlarında ortak devriyeye başladı. 

İki ülkenin 2012’den bu yana düzenlediği “Ortak Deniz” tatbikatının 10’uncusu tamamlandıktan hemen sonra gerçekleştirilen devriye, bölgedeki gerilimi artırdı.

Japonya Savunma Bakanlığı, iki Çin gemisi ve bir Rus savaş gemisinin Soya (La Pérouse) Boğazı’ndan geçerek Japon Denizi’nden Okhotsk Denizi’ne ilerlediğini duyurdu. Filonun, Japonya kıyı şeridinden 13,8 mil uzakta seyrettiği belirtildi.

Çin gemilerinin CNS Shaoxing destroyeri ve CNS Qiandaohu ikmal gemisi, Rus gemisinin ise Admiral Tributs destroyeri olduğu açıklandı. Rus Pasifik Filosu, gemilerin “koordineli bir devriye” gerçekleştirdiğini doğruladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, devriyenin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını savunarak “İlgili taraflar, bu işbirliğini objektif ve rasyonel değerlendirmeli” dedi. Sözcü, Rusya ve Çin’in “ittifak yapmama, çatışmama” ilkelerine bağlı olduğunu yineledi.

Savaş oyunu bitti, Tehlikeli devriye başladı! Rus-Çin filosu Japonya’da - 1. Resim

2025 JAPON SAVUNMA RAPORU'NDAN UYARI

Japonya’nın 2025 Savunma Beyaz Kitabı, Çin’in savunma harcamalarını hızla artırarak askeri kapasitesini geliştirdiğini ve Senkaku Adaları çevresi dahil Doğu Çin Denizi ile Pasifik’teki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını vurguladı. Raporda, Rusya’nın da Çin ile uçak ve gemilerle ortak faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.

Savaş oyunu bitti, Tehlikeli devriye başladı! Rus-Çin filosu Japonya’da - 2. Resim

Rus Pasifik Filosu, devriyenin amacının Asya-Pasifik’te “barış ve istikrarı korumak, deniz gözetimi yapmak ve ekonomik varlıkları güvence altına almak” olduğunu açıkladı.

