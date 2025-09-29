Çinli fenomen canlı yayında hayatını kaybetti! Takipçileri dehşet dolu anlara tanıklık etti

55 yaşındaki Çinli havacılık fenomeni Tang Feji, canlı yayında helikopterini kullandığı sırada yaşanan kazada hayatını kaybetti. Feji, yayın yaptığı sırada çift rotorlu uçağı, Çin'in orta kesimindeki Jiange'de aniden yere çakıldı. Canlı yayın sırasında dehşet kapılan kullanıcılar, yardım talebinde bulundu ancak hem çarpmanın hem de çıkan yangının etkisiyle Feji, kurtarılamadı.

EKİPMAN TAKMIYORDU

The Sun'ın haberine göre kask ve paraşüt takmayan fenomen, tekrar havalanmadan önce kamera açısını ayarlamak için kısa bir iniş yaptı ve canlı yayını gizli olarak ayarladı. Hesap içerikleri ve ölüm anı, mevcut takipçiler tarafından görülebildi ve soruşturma başlatıldı.

Raporlara göre uçak, 2024 yılında alındı ve hafif uçakların uçurulması için pilot lisansına gerek olmadığı belirtildi. Ancak havacılık uzmanları, alçak irtifa uçakları için lisans gerektiğini ve uçuştan önce sivil havacılık otoritelerine kayıt yaptırılması gerektiği belirtildi.

8 KİŞİ KAZASIZ İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Moryua Havaalanı'na dönerken uçağı ormanlık alana düştü.

Polis, Smith'in sekiz kişiye daha paraşütle atlayış yaptırdığını ve hepsinin kazadan sadece birkaç dakika önce başarılı bir şekilde iniş yaptığını söyledi.

VARIŞ NOKTASINA ÇOK AZ KALMIŞTI

Uçağın düşmesi sonucu varış noktasına sadece 1,2 mil kala olay yerinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Bu arada, Brezilya'nın Pantanal sulak alanında hafif bir uçağın yere çarpması ve patlaması sonucu bir mimar ve iki film yapımcısı olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti . İniş manevrası sırasında düşen uçak, çarpmanın etkisiyle patlamış ve kurbanların vücutları kömürleşmişti. İtfaiye Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1958 yapımı ve PT-BAN tescilli Cessna 175 tipi uçak, piste yaklaşırken kontrolden çıktı.